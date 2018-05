Venerdì 11 Maggio, all’Arena Brera di Milano si concluderanno i “TROFEI DI MILANO 2018 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, campionati interscolastici finalizzati alle attività motorie e all’incremento delle capacità intellettive dei giovani, al termine della “Tre giorni” di gare (9-10-11 Maggio) per le Scuole secondarie di 1° grado e per le Scuole primarie. Unici per riscontro e consensi nel panorama italiano dello “Sport nella Scuola”, i “Trofei di Milano 2018”, articolati quest’anno in 5 Aree (“Sport per Crescere”, “Sport e Valori”, “Sport e Cultura”, “Sport e Educazione”, “Sport e Alimentazione”), hanno registrato la partecipazione di 45.333 studenti di 92 Scuole con i quali si sono raggiunti i Tre milioni e mezzo dal 1964 ad oggi (un record!).

Mercoledì 9 Maggio (ore 9.30) si disputeranno le gare di staffetta (400mt - 300m - 200mt - 100m) per le Scuole Secondarie di 1° grado mentre Giovedì 10 maggio (ore 9.30) le gare di staffetta (300mt - 200mt - 150mt - 100mt - 50mt) per le Scuole Primarie.

Venerdì 11 Maggio è in programma la “MAXIMARCIA DELLA SCUOLA” (iscrizioni gratuite all’Arena entro le ore 8.45), camminata a passo libero di 2 km con partenza ed arrivo all’Arena Brera (Viale Repubblica Cisalpina – Viale Elvezia – Viale Michele Cervantes – Viale Guglielmo Shakespeare - Viale Gerolamo Gadio – Viale Malta – Viale Eugenio Beauharnois –Viale Comizi di Lione) aperta ai cittadini di tutte le età con Cerimonia Ufficiale (accensione del Tripode, Bande musicali, lancio di 3000 palloncini, etc.) con le Autorità sportive, scolastiche, civili e militari della Regione Lombardia, Campioni dello sport, Ospiti d’Onore tra cui l’On. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS e Presidente CSIT (Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur).

Il programma dell’11 Maggio comprende:

Ore 9: partenza della “Maximarcia della Scuola”

Ore 9.45: “Cerimonia di Apertura”, arrivo della Torcia Olimpica, esibizione delle Bande (Civica del Comune di Milano e Fanfara 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”) ed accensione del Tripode alla presenza delle Autorità e di Campioni mondiali dello Sport.

Ore 10.15: Fantatletica (mt 200) per i ragazzi delle classi 1a e 2 a Primaria

Ore 11.30: Super Finali delle staffette delle Scuole Secondarie e Scuole Primarie (disputate il 9 e 10 Maggio

Ore 12.30: Premiazione ufficiale dei “Trofei di Milano”

Il Comitato Organizzatore, presieduto dal Prof. Franco Ascani Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, aprirà i Giochi e premierà la Scuola che ha aderito alla Maximarcia con il maggior numero di partecipanti con il “Trofeo Giuseppe Rovelli – 96 anni di Sport”, dedicato “alla memoria” del Fondatore dell’AICS Milanese.

Oltre alle attività motorie, sono state proposte ai giovani protagonisti iniziative formative finalizzate all’incremento delle loro capacità intellettive ricoprendo, quale fattore di crescita umana, un ruolo nella formazione del carattere e nell’educazione dell’individuo (sostenibilità ambientale, sviluppo della creatività, acquisizione di esperienze sociali e relazionali, ecc) tra cui “Emozioni dello sport: Cultura attraverso le immagini” presso le Scuole con una serie proiezioni ad hoc.

L’evento è su Facebook Maximarcia della Scuola - Trofei di Milano 2018 dove è possibile votare le foto inviate dagli studenti per l’attività formativa “The Power of the Images” legate alla manifestazione. Sul canale Youtube FICTS goo.gl/MJsaS5 è possibile esprimere il voto ai video.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Interprovinciale Milanese dell’AICS e dalla FICTS Italia a.s.d. con il sostegno della Centrale del Latte di Milano – Gruppo Granarolo e con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, di Regione Lombardia, della Città Metropolitana e del Comune di Milano, del CONI e della FIDAL.

I “Trofei di Milano” sono inseriti nel Progetto “One Week, All sports” approvato dal Comitato Esecutivo della UESpT (Union Europeenne du Sport pour Tous).

Classifiche, foto, video disponibili sul sito http://www.sportmoviestv.com/ficts-giovani-sport-for-all/trofei-milano-2018/. Accrediti Segreteria all’Arena.