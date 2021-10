Tre speciali cocktail a base di Aranciata Amara Bio, Chinò e Tonica Rovere per vivere un autunno iconicamente italiano tra i gusti e i profumi delle bibite Sanpellegrino

Sanpellegrino Crusta Richey, Sanpellegrino Americano e Sanpellegrino Wood Tonic sono le tre speciali proposte autunnali delle Bibite Sanpellegrino per entrare nel pieno della stagione e vivere un’esperienza unica e indimenticabile

Il caldo estivo ha ormai lasciato spazio alle giornate fresche, ventose e umide dell'autunno e i nostri gusti in fatto di cocktail stanno cambiando: dopo aver messo da parte i cocktail freschi e frozen dei mesi estivi, ci si prepara all’autunno con ricette differenti, realizzate con aromi, spezie e ingredienti stagionali. Ecco che dalle Bibite Sanpellegrino arrivano tre speciali proposte per vivere un autunno all’insegna della ricercatezza e del gusto italiano. Tre bibite classiche miscelate con ingredienti tipicamente autunnali che danno vita ad un’esplosione di gusto in tre perfetti abbinamenti.



Sanpellegrino Crusta Richey è un drink elegante, persistente e di grande carattere in cui amaro e dolce convivono con stile. Per rendere più piacevole il passaggio dall’estate alla stagione autunnale, ecco la ricetta di un cocktail che riesce a unire le note caratteristiche dell'Aranciata Amara BIO al tipico aroma dell’amaretto, in un perfetto equilibrio arricchito dalle intense sfumature del caffè. Un cocktail di grande carattere che dona una nuova texture al palato grazie ad una crosta fine e leggera, posta come decorazione e realizzata con succo di arancia e polvere di caffè.



Sanpellegrino Wood Tonic è la seconda proposta pensata dalle Bibite Sanpellegrino per entrare in una foresta di gusti e spezie in cui le note balsamiche e legnose del cocktail avvolgono il palato regalando una sfumatura di acidità. Il gin tonic è uno dei cocktail più famosi al mondo e ormai da qualche tempo guida il trend legato alle ricette classiche ma viene in questo caso rivisitato e arricchito dal gusto deciso di Tonica Rovere Sanpellegrino e dal profumo di chiodi di garofano e bacche di ginepro che aggiungono un tono speziato e un sentore più caldo al cocktail.



Ultima creazione delle Bibite Sanpellegrino è Sanpellegrino Americano, un cocktail di grande personalità che ha come protagonista Chinò Sanpellegrino. Il gusto di Sanpellegrino Americano è intenso e piacevolmente amaro: la dolcezza di Chinò Sanpellegrino è infatti esaltata da Vermouth e Bitter che danno vita ad un cocktail speciale e di grande gusto.



Tre ricette, dunque, dalla grande personalità che faranno vivere ad ognuno un’esperienza sensoriale unica nelle giornate e nelle serate autunnali con ingredienti stagionali e con tutto il gusto delle Bibite Sanpellegrino.



SANPELLEGRINO CRUSTA RICHEY



INGREDIENTI



7 cl Aranciata Amara BIO Sanpellegrino

4 cl Amaretto

1 bar spoon di marmellata di arance

3 cl succo di limone

polvere di caffè

1 fetta d'arancia



PREPARAZIONE

Shakera l'amaretto con il succo di limone e la marmellata di arancia.

Versa il drink nel tumbler con ghiaccio e unisci l'Aranciata Amara BIO Sanpellegrino. Passa delicatamente una fetta di arancia sul bordo del bicchiere e poi appoggialo nella polvere di caffè.



Tecnica: Shakerato

Bicchiere: Tumbler alto



SANPELLEGRINO WOOD TONIC



INGREDIENTI

1 bottiglietta Tonica Rovere Sanpellegrino

5 cl Gin affinato in botte

3 bacche di ginepro

3 chiodi di garofano

1 scorza di limone



PREPARAZIONE

Riempi di ghiaccio il tumbler alto.

Versa il gin, aggiungi le spezie e una scorza di limone dopo averne spremuto i suoi oli essenziali all'interno del drink.

Servi il cocktail con la bottiglietta di Tonica Rovere Sanpellegrino a parte. Per rendere il Sanpellegrino Wood Tonic ancora più ricercato, il bartender suggerisce di mettere le spezie all'interno di un filtro da tè direttamente nel tumbler.



Tecnica: Build

Bicchiere: Tumbler alto



SANPELLEGRINO AMERICANO



INGREDIENTI

4 cl Chinò Sanpellegrino

4 cl Vermouth Rosso

4 cl Bitter

1 spicchio d'arancia

1 scorza di limone

PREPARAZIONE

Aggiungi tutti gli ingredienti nel tumbler basso con molto ghiaccio.

Mescola con un bar spoon.

Decorare con la fetta d'arancia inserita a 3/4 nel bicchiere e la scorza di limone.

Tecnica: Build

Bicchiere: Tumbler basso