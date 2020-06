Trentino, A TUTTO MÜLLER torna dal 2 al 12 luglio

L'inconfondibile freschezza del Müller Thurgau da gustare in tutta sicurezza, partecipando ad una delle oltre 25 proposte dei soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino che si snodano tra la Valsugana, Altopiano della Paganella, Vallagarina, Altopiano di Pinè, Valle di Cembra, Lago di Garda e, ovviamente, città di Trento.

Nonostante, causa Coronavirus, sia slittata all'autunno la XXXIII Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna, che tradizionalmente accompagna l'estate della Valle di Cembra con la possibilità di degustare molteplici espressioni di Müller Thurgau non solo della zona ma anche di fuori provincia e dall'estero, la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino ha deciso di rinnovare l'appuntamento con A tutto Müller, calendario di iniziative e proposte vacanza - che solitamente si svolgeva in concomitanza della manifestazione cembrana - pensato per celebrare e valorizzare questo vitigno su tutto il territorio provinciale.



E così, da giovedì 2 a domenica 12 luglio si susseguiranno oltre 25 appuntamenti, nati dalla collaborazione di più di 40 soci dell'Associazione, tra degustazioni a palazzo, speciali aperitivi, passeggiate nei vigneti, menù a tema e proposte vacanza, con cui i visitatori potranno conoscere da vicino questa eccellenza e avere al contempo occasione di visitare territori davvero suggestivi, dalla Valsugana all'Altopiano della Paganella, dalla Vallagarina all'Altopiano di Pinè, dal Lago di Garda alla Valle di Cembra, passando per la città di Trento.



Immancabile, come consueto, la Proposta Roccabruna Speciale Müller (link) in programma presso Palazzo Roccabruna - Enoteca Provinciale del Trentino nei weekend del 3-4 luglio, che segnerà anche la riapertura ufficiale post lockdown, e dal 9 all'11 luglio, con il Müller, declinato in vino e in grappa, protagonista principale delle degustazioni.



Per tutta la durata della rassegna, dalle 9.00 alle 16.00, Borgo dei Posseri di Ala propone il suo Enotour in vigna (link), percorso multisensoriale tra le "Isole" dislocate lungo i filari in cui fermarsi per degustazioni in self tasting del Müller Thurgau e di altri vini aziendali in abbinamento ad un cestino di prodotti locali tra cui i salumi di Salumeria Belli e i formaggi di Caseificio Sociale di Sabbionara.



Sempre in Vallagarina, ma ad Isera, dal 2 al 5 e dal 7 al 12 luglio la Locanda delle Tre Chiavi organizza 3 chiavi di lettura di Müller (link) che prevede la degustazione di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Società Agricola Pelz e Vivallis abbinati a una proposta gastronomica del ristorante.



Spazio invece alle nuove modalità di comunicazione del vino per Cavit, che giovedì 2 luglio, alle ore 18.30, organizza sui canali social aziendali Degustazione virtuale (link), in diretta dai vigneti del Monte Baldo a Brentonico, in cui il Müller Thurgau Trentino DOC - Bottega Vinai, proposto in abbinamento ai salmerini di ASTRO - Associazione Troticoltori Trentini, sarà raccontato dal Brand Ambassador Luca Sabatino. E per tutta la durata della rassegna, sarà attiva la promozione Müller in e-noteca (link) sullo shop aziendale.



Panorama garantito anche presso il Rifugio Crucolo di Scurelle, in Valsugana, dove dal 2 al 12 luglio è in programma Müller Thurgau in rifugio (link), tour degustativo tra i formaggi e salumi del rifugio proposti con il Müller Thurgau di Zanotelli.



In tema di aperitivi, davvero tante le proposte in programma, accessibili durante tutte le giornate. Ad Andalo, per esempio, Le Chicche Ecostube organizza Bio-aperitivo Trentino (link), con Müller Thurgau di Cantina Aldeno abbinato a salumi, formaggi e conserve, 100% trentini e biologici. Alla Locanda 2 Camini di Baselga di Pinè, è invece previsto Müller in giardino (link), con sfiziosità preparate dal ristorante in abbinamento a Müller Thurgau di Villa Corniole.



Dal 2 al 5 e dall’8 al 12 luglio, nel cuore della Valle di Cembra, sulla terrazza panoramica di Green Grill - Info e Sapori di Grumes di Altavalle sarà invece la volta di Müller & Aperigreen (link), dove i Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri, Cembra cantina di montagna, Villa Corniole oppure Zanotelli saranno abbinati ai salumi di Macelleria Zanotelli e la grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri ad una dolce proposta.



Dal 2 al 4 e dal 6 all'11 luglio, vi sarà occasione di visitare cantina e distilleria dell'Azienda Agricola Pojer e Sandri di Faedo di San Michele all'Adige e partecipare ad una degustazione di Müller Thurgau e grappa di Müller Thurgau ed altri vini aziendali per Espressioni di Müller (link).



E ancora, venerdì 3 luglio, presso Cembra cantina di montagna a Cembra Lisignago, è in programma Müller Thurgau sotto le stelle (link) , serata in musica dove i Müller Thurgau aziendali saranno abbinati a salumi e formaggi locali, mentre venerdì 10 luglio, sempre in Valle di Cembra ma presso il ristorante Maso Franch di Giovo, dalle 18.00 in poi il Comitato Mostra Müller Thurgau organizza Aspettando la Rassegna (link), presentazione della XXXIII Rassegna Müller Thurgau: Vino di Montagna arricchita da aperitivo musicale nel giardino sul retro della struttura con finger food realizzati ad hoc dalla chef e mescita di una selezione di Müller Thurgau, tra cui quello di Villa Corniole, Cembra cantina di montagna, Zanotelli, Cantina La Vis, Azienda Agricola Pojer e Sandri.



Non mancano le iniziative nel capoluogo. Dal 2 al 12 luglio, per esempio, presso la Locanda Le Due Travi a Trento spazio ai Nuovi gusti trentini (link), con il Müller Thurgau di Cavit abbinato a delle particolari tapas tutte trentine. Nella vicina Dispensa delle Due Travi, invece, sarà attiva la promozione 3 Müller x 1 enoteca (link) con Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri e Cavit e grappa di Müller Thurgau di Distilleria Marzadro. Nelle stesse date, presso il Panificio Moderno-piazza Lodron, invece, sarà tempo de Il trentino e la romana (link), con il Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri abbinato alle delle ghiotte proposte da forno del Panificio Moderno. Nel quartiere Le Albere, infine, la Gelateria Pasticceria Dolcemente Marzari, proporrà Dolcemente Müller (link), una irresistibile pausa dolce-salata abbinata a Müller Thurgau o grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri.



Non mancano, al solito, anche diverse proposte gastronomiche, in programma per tutta la durata della rassegna, come A Tavola col Müller (link) presso l'Antica Trattoria Due Mori di Trento, con i piatti dello chef abbinati al Müller Thurgau di Azienda Agricola Donati Marco. Il Ristorante al Vò di Trento dà appuntamento per Müller Thurgau e sapori di montagna (link), con i propri piatti in abbinata al Müller Thurgau di Cantina La Vis; la Locanda delle Due Travi di Trento per Tra Müller Thurgau e sapori rurali (link) e l'Osteria a "Le due Spade" di Trento per La proposta di mezzodì (link) , entrambe con piatti in abbinamento a Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri.



Fuori città, invece, il Ristorante Al Faggio di Andalo propone Gusto di Müller (link), con i propri piatti in abbinata al Müller Thurgau di Società Agricola Pelz; l'Osteria Cà dei Giosi di Covelo di Vallelaghi Müller in osteria (link), in abbinata a Müller Thurgau e grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Casimiro, Azienda Agricola Pojer e Sandri e Cavit; il Ristorante Villetta Annessa di Riva del Garda Profumi e sapori del Garda (link), in abbinata a Müller Thurgau e grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Pojer e Sandri; e la Casa del Vino della Vallagarina Profumi d'estate (link), con il Müller Thurgau di Cantina d'Isera. Dal 2 al 9 luglio, invece, Maso Franch di Giovo propone Müller & fish (link), in abbinata al Müller Thurgau di Villa Corniole.



Quattro, infine, le proposte vacanza pensate in questo periodo: Scoprendo il Müller (link), presso Maso Besleri Agritur di Cembra Lisignago, che prevede un pacchetto di due notti per due persone in abbinata ad una visita speciale all'Acetaia ospitata presso la struttura ricettiva e ad una visita e degustazione guidata presso l'Azienda Agricola Pojer e Sandri a Faedo; Un Müller in collina (link), presso 8 Grappoli Agritur di Povo di Trento, pacchetto di due notti alla scoperta del Müller Thurgau di Cantine Monfort o della Grappa di Müller Thurgau di Azienda Agricola Zeni; Weekend tra Müller Thurgau e sapori locali (link), presso il B&B Alla Loggia dell'Imperatore di Levico Terme, pacchetto di una notte alla scoperta del Müller Thurgau di Cavit; e Il Müller in Vallagarina (link), presso il B&B Le Tre Chiavi di Reviano di Isera, pacchetto di due notti alla scoperta del Müller Thurgau di Cantina d’Isera.



La rassegna “A tutto Müller”, fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest ed è organizzata dalla Strada del Vino e dei Sapori del Trentino in collaborazione con il Consorzio La Trentina, presente con le proprie mele in alcune delle iniziative in programma.



Dettagli e maggiori informazioni su tastetrentino.it/atuttomueller