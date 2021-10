Trentino, Enogastronomia. DiVin Ottobre, ultimo weekend tra visite in cantina e in vigneto e Sagra della Ciuìga

Si avvia alla chiusura DiVin Ottobre, la rassegna della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino dedicata all’autunno e alle sue tradizioni. Protagonisti del prossimo weekend, Vallagarina, Piana Rotaliana e Giudicarie.

Ultima occasione per prendere parte a DiVin Ottobre, rassegna di appuntamenti organizzati dai soci della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino durante tutti i weekend del mese di ottobre pensati per far vivere agli ospiti il lato migliore dell’autunno.



L’ultimo weekend, come da tradizione, protagonista assoluto è il tipico salume “povero” di San Lorenzo Dorsino, oggi eccellenza della norcineria e presidio Slow Food, che sale giustamente sul palcoscenico per la Sagra della Ciuìga (link) , giunta alla XX edizione: dal 30 ottobre al 1 novembre, a partire dalle 9.30 e fino a sera, la Pro Loco San Lorenzo in Banale, in collaborazione con il Comune San Lorenzo Dorsino e Apt Dolomiti Paganella, darà dunque spazio a gusto, cultura e tradizione in uno dei Borghi più belli d’Italia, con degustazioni, mercatini, rassegne musicali e teatrali, durante i quali scoprire anche i prodotti di Azienda Agricola Fontanèl, Azienda Agricola Maso Grener, Cantina Endrizzi, Cantine Mezzacorona – Rotari, De Vigili e Panificio Zambanini. Per informazioni chiamare il numero 0465 734040 o scrivere a info@sanlorenzodorsino.it.



Tornano inoltre le iniziative ormai fisse di questo mese di ottobre, per godere lo spettacolo delle ultime foglie sulle viti. L’appuntamento, in particolare, è con Passeggiando nel vigneto (link), in programma venerdì 29 ottobre, alle ore 14.00, presso la Cantina d’Isera: camminata nelle campagne circostanti e degustazione finale dei prodotti aziendali, accompagnati dalle specialità Biodebiasi, Caseificio Sociale di Sabbionara e Panificio Moderno. La quota di partecipazione è di 20 euro, gratuita per bambini e ragazzi. È richiesta la prenotazione chiamando il numero 0464 433795 o scrivendo a vinoteca@cantinaisera.it.



Al solito, poi, Enotour d’Autunno (link) si svolge venerdì 29 e sabato 30 ottobre presso Borgo dei Posseri ad Ala: agli ospiti viene consegnata una cartina che conduce ad una serie di isole posizionate accanto ai vigneti, dove degustare un calice di vino aziendale nato proprio da quella particolare vigna, in abbinata a specialità di Caseificio Sociale di Sabbionara e Salumeria Belli. La quota di partecipazione è di 25 euro nella giornata di venerdì, 30 euro in quella di sabato. È richiesta la prenotazione chiamando il numero 0464 671899 o scrivendo a info@borgodeiposseri.com.



Solo nella giornata di sabato 30 ottobre, alle 16.30, presso le Cantine Mezzacorona-Rotari a San Michele all’Adige, una nuova occasione di partecipare a Doc&Dop (link), visita guidata che si conclude nella suggestiva Sala del Re, con degustazione guidata dell’intera linea di Millesimati AlpeRegis abbinata ad eleganti finger food di Ristorante Da Pino, pensati per valorizzare le varie stagionature e consistenze di Trentingrana, e i prodotti di Panificio Sosi. La quota di partecipazione è di 20 euro, 10 per bambini e ragazzi fino a 18 anni. È richiesta la prenotazione, chiamando il numero 0461 616300 o scrivendo a visite@mezzacorona.it, entro le ore 12.00 di venerdì 29 ottobre.



DiVin Ottobre fa parte del calendario di manifestazioni enologiche provinciali denominato #trentinowinefest e viene organizzata in collaborazione con Bontadi Caffè, e con il supporto di Regione Trentino – Alto Adige, BIM dell’Adige e Comunità della Valle di Cembra.



Dettagli, costi e informazioni sulle prenotazioni sono disponibili sul sito tastetrentino.it/divinottobre



La kermesse potrà subire variazioni in base alle disposizioni governative e provinciali legate all'emergenza Coronavirus.