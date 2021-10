Trittico di aperture Pam Franchising

Inaugurati tre nuovi punti vendita: due a Roma in Via Giovanni Caselli, 71 e Via Panisperna, 74 e uno a Ispra (Va) in Via Fermi, 155 Pam Franchising inaugura la stagione autunnale con l’apertura di 3 nuovi punti vendita, due nella Capitale e uno a Ispra in provincia di Varese. Una tripletta importante a conferma della fiducia che partner, vecchi e nuovi, conferiscono alla storica insegna italiana della grande distribuzione.

Il 16 settembre ha inaugurato il punto vendita ristrutturato di Via Giovanni Caselli, 71 a Roma, realizzato da Roma Food, società presieduta da Alessandro Aloise, storico partner di Pam. Via Caselli diventa così un Pam City, il format di prossimità che garantisce i prezzi bassi tutti i giorni per una spesa conveniente, veloce, completa e sicura. Il negozio si sviluppa su una superficie di vendita di 540 mq e ha un organico di 14 persone, è aperto dal lunedì alla domenica dalle 7:30 alle 20:30 e offre frutta e verdura fresca con arrivi giornalieri, salumi e formaggi regionali a km zero e nazionali, pane e pizza di autoproduzione, macelleria con preparati pronti da cuocere prodotti nel negozio, vasto assortimento grocery con la politica dei “prezzi bassi tutti i giorni”. Il nuovo negozio sorge nello storico quartiere Marconi, una delle più note e ambite aree della capitale, molto comoda sia grazie alla presenza della linea B della metropolitana sia grazie ai numerosi servizi.



Il secondo nuovo punto vendita di Roma si trova in Via Panisperna, 74, ed è stato inaugurato il 23 settembre. Questo nuovo supermercato fa parte del format Pam local. È il secondo negozio a servizio dei cittadini del Rione Monti ed è pronto ad offrire la convenienza e la praticità tipiche dell’insegna. Situato a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Maggiore ed il Colosseo, aperto tutti i giorni con orario continuato fino alle 22, il nuovo punto vendita presenta un assortimento pensato per soddisfare tutti i clienti, un negozio nel quale fare la spesa di tutti i giorni, conveniente, veloce e completa, offrendo anche la possibilità di acquistare e consumare un pasto buono, sano e veloce. Disponibile la sala ristoro con rete wifi free. In questo negozio sarà inoltre possibile utilizzare i più moderni sistemi di pagamento elettronici come Apple Pay e Satispay.



“Ristrutturazioni e nuove aperture sono possibili grazie a format efficaci ed imprenditori determinati e capaci che credono nella collaborazione con Pam. Imprenditori esperti del settore che continuano a credere in Pam ed altri che decidono di sposare il nostro progetto”. - ha affermato Riccardo Martinelli, Direttore Divisione Prossimità Pam Franchising – “Abbiamo imprenditori che scelgono di investire nel nostro settore, provenendo da settori diversi da quello alimentare e che vedono nei nostri format, Local e City il modello adatto al mercato, sia per la proposta commerciale che per la sostenibilità gestionale”.



A completare il trittico di aperture Pam Franchising il punto vendita inaugurato il 1° ottobre in Via Fermi 857 a Ispra, in provincia di Varese, un piccolo paese sul Lago Maggiore, famosa come località turistica lombarda e per la presenza del prestigioso centro di ricerca della Commissione Europea. L’ imprenditore è Enrico Bodio, imprenditore affermato che ha scelto Pam per il negozio che ha realizzato con tecnologie all’avanguardia in ottica di risparmio energetico.

Con una superficie di vendita di 1.200 mq, il nuovo punto vendita ha un organico di 18 dipendenti e dispone di tutti i reparti: macelleria servita, gastronomia servita, pescheria servita, ortofrutta, grocery, surgelati e latticini. È aperto al pubblico 7 giorni su 7 con orario continuato dalle 08,30 alle 20,00 con un’offerta incentrata sulla politica dell’everyday low price, una convenzienza continua che punta sulla qualità e sulla provenienza dei prodotti con un occhio di riguardo al comparto dei freschissimi. Frutta e verdura della massima qualità e freschezza; la carne proveniente da fornitori selezionati che rispondono ad elevati standard qualitativi ed è sottoposta a numerosi controlli di laboratorio del Centro carni di qualità Pam Panorama: il meglio dei prodotti del territorio, consegnati tutti i giorni. La struttura è dotata di comodo parcheggio con 50 posti auto e colonnine di ricarica per auto elettriche. Attivi, inoltre, nel nuovo negozio i più moderni sistemi di pagamento elettronici, accettiamo il pagamento con Diners Club, American Express, Apple Pay e Satispay. Casse automatiche veloci per pagamenti elettronici



Informazioni su Pam Panorama

Pam Panorama, società che opera con le insegne Pam, Panorama, Pam local e Pam City fa parte di Gruppo Pam, gruppo di riferimento nel mondo della grande distribuzione italiana da oltre 60 anni. Gli oltre 600 punti vendita che compongono la rete Pam Panorama, tra diretti, in franchising e in master franchising sono presenti in Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia e Campania.