Troostwijk gestisce un’importante asta nell’industria vinicola

Per un settore in netta crescita come quello dell’industria vinicola, la nuova asta di Troostwijk, la maggior casa d’aste online d’Europa di beni industriali, rappresenta un’occasione importante per aziende e privati in cerca di opportunità per rinnovare il proprio parco macchine.

Oltre 30 lotti all’asta fino al 26 aprile 2018



Milano, 12 aprile 2018 – Il mercato della viticoltura e della vendita del vino generano in Italia un volume d’affari da 5,6 miliardi di euro, secondo solo alla Francia e alla Spagna in termini di export.

Sono questi i dati emersi dalla recente ricerca condotta dal CUOA (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) in collaborazione con UBI BANCA volta ad analizzare l’impatto intersettoriale del sistema vitivinicolo in Italia. Insieme alla Lombardia, il Nordest raggiunge i 2,9 miliardi di euro, circa il 51,4% dell’export di settore a livello nazionale: un mercato florido quello dei vigneti italiani che durante gli ultimi 15 anni ha visto crescere il suo valore del 50%.

Per un settore in netta crescita come quello dell’industria vinicola, la nuova asta di Troostwijk, la maggior casa d’aste online d’Europa di beni industriali, rappresenta un’occasione importante per aziende e privati in cerca di opportunità per rinnovare il proprio parco macchine.



Sono 35 i lotti messi all’asta, tra cui si segnalano in particolare:

- Lotto n.1: 1996 BARDI Nilo 22 LT lavabottiglie industriale: per lavaggio bottiglie in vetro; struttura interamente in acciaio; capacità bottiglie/h min. 2534; max 10137; dimensioni di ingombro 9100x4950x3650 h; massa complessiva a vuoto 27000 kg; vapore pressione max 4 Bar; marcato CE

- Lotto n.2: BERCHI Tolga 3 Macchina decassettatrice automatica: capacita/h 1300 bottiglie; 3 gruppi di prelievo tot. nr 36 bottiglie



Di particolare interesse si segnalano inoltre i lotti dall’11 al 27 relativi a bancali di cassette in PVC e bottiglie di vetro.

L’asta terminerà il 26 aprile 2018 e i lotti potranno essere visionati il 24 aprile dalle ore 9.00 alle 17.00, su appuntamento, in Via delle Brede, 6 a Motta Baluffi (CR).

Per il ritiro dei beni aggiudicati è possibile fissare un appuntamento dal 7 all’11 maggio.

Per ulteriori informazioni info@troostwijk.it o visitare https://www.troostwijkauctions.com/it/bottle-washing-machine/01-26499/



1. CUOA, “La solidità del vino”, 28 febbraio 2018



Troostwijk

Troostwijk, la più grande casa d'aste in Europa si occupa della valutazione e della consulenza garantendo rapidità, sicurezza e trasparenza. Troostwijk è fermamente convita che ogni cosa abbia un valore e che ogni prodotto possa avere una vita più lunga di quella che gli viene destinata da un singolo proprietario. L’azienda si pone l’obiettivo di ottenere il miglior ritorno possibile da tale valore, attraverso le aste online. Fattore distintivo dell’Azienda sono le persone e proprio per questo il rispetto e la sostenibilità sono tra le priorità della filosofia aziendale di Troostwijk. Le aste di Troostwijk contano di 500.000 lotti annui e l’azienda realizza valutazioni per aziende ini settori diversificati tra cui: l'agricoltura, il cibo, la metallurgia, il legname, la costruzione e il movimento terra.

Per ulteriori informazioni

SOUND PR

Giulia Serazzi/ Chiara Dovere

g.serazzi@soundpr.it /c.dovere@soundpr.it

02 2056951

www.soundpr.it