Tropea, i migliori tour e giri in barca

Dalle splendide baie e spiagge della Costa degli Dei, alle Isole Eolie, ecco cosa fare a Tropea.

Dalle ricerche Google degli ultimi anni, si è rilevato un forte incremento nel turismo esperienziale e soprattutto nei giri e nelle escursioni in barca. Ma quali sono i migliori giri e tour a Tropea?

Indubbiamente i Tour per le Isole Eolie sono quelli che vanno per la maggiore, ma in realtà in questo trend crescono anche attività che offrono il tour della Costa degli Dei, il parasailng By coast, pescaturismo e dolphin watching.



Partiamo dal primo il più gettonato, le escursioni da Tropea per le Isole Eolie.

Come risaputo le Isole Eolie sono isole siciliane, ma probabilmente non tutti sanno, che ci sono isole come Stromboli; più vicine alle coste calabre che alla Sicilia, basta pensare che in giornate con vento fresco di maestrale, dalla costa degli Dei è possibile contare tutte le sette isole, anzi molti albergatori, decantano su i loro siti web che i loro alberghi e villaggi sono delle vere e proprie “terrazze sulle Eolie”.

I tour offerti per le Eolie sono 3; vediamo quali, i loro itinerari e dove trovarli:



Stromboli by night. Onestamente è il mio preferito, anche se in questi ultimi anni inizia ad essere poco richiesto. Il perché si nasconde dietro una differenza di prezzo minima rispetto al tour di tre isole, in pratica gli ospiti preferiscono spendere qualcosa in più e vedere più Isole, un pò come fanno i giapponesi (il tour d’Europa in due settimane) praticamente vedono tutto e niente. Anche se oggi, questo vecchio tour è stato ampliato da molte compagnie di navigazione in Stromboli e Panarea by night, in pratica hanno aggiunto un isola per renderlo più appetibile, anche se molto discusso poiché Panarea è l’isola più piccola dell’arcipelago Eoliano, nominata come isola dei VIP anche se è difficilissimo vederli.

Questo è il programma del tour proposto:

Porto di Tropea alle ore 09:00

Arrivo a PANAREA alle ore 11:00 circa visita a Cala Junco in barca e sosta per visita all’isola di 2,30 ore.

Partenza per STROMBOLI alle ore 13:40. Visita in barca a Basiluzzo, Sciara del Fuoco e Strombolicchio

Arrivo a Stromboli alle ore 14:40 sosta per bagno e Visita al centro abitato di S. Vincenzo, sosta 2 ore e 30 circa.

Partenza per Tropea ore 17.10, arrivo ore 18:50

Costo Adulti 60 € bambini 35 €



Stromboli Lipari e Vulcano. E’ inutile nasconderlo ma come raccontavo prima è il tour che va per la maggiore, anche se faticoso e stressante è quello che ti permette di vedere più isole in un solo giorno, scusatemi se insisto non fatelo con bambini o anziani che si affaticano facilmente.

Qui il programma e cosa vedere:

Partenze: Tropea (7:30)Arrivo a Stromboli ore 9.15 circa sosta al paesino di S. Vincenzo per circa 1 ora e mezza, possibilità di visitare il paesino, caratterizzato da piccole stradine e dalle tipiche case Eoliane. In alternativa si consiglia una rilassante passeggiata sulla singolare spiaggia nera o un rinfrescante bagno nel bellissimo mare dal colore blu cobalto.

Partenza da Stromboli ore 10.45 circa nella rotta che collega Stromboli-Lipari si costeggia l’isola di Panarea, Lisca Bianca e Basiluzzo.

Arrivo a Lipari, porto di Marina Corta, ore 12.15 circa sosta libera di 2 ore e mezza circa, possibilità di visitare il centro storico, il Museo Eoliano, pranzare e fare Shopping. In alternativa, durante la sosta a Lipari vi è anche la possibilità di fare un’escursione in nave.

Partendo dal porto di Marina Corta (Lipari) alle ore 12:15 e costeggiando l’isola, si giunge fino alle bellissime calette con vista ai faraglioni, raggiungibili solo via mare; proseguendo a velocità limitata, si arriva sino alla Grotta del Cavallo e alle meravigliose Piscine di Venere. Il ritorno previsto al porto di Lipari (Marina Corta) è alle ore 13,15. (Per partecipare a questa escursione chiedere al personale di bordo durante il viaggio).

Partenza da Lipari ore 14:45 circa

Arrivo a Vulcano ore 15:00 circa, sosta utile per un bagno in mare, dove per la fuoriuscita di gas naturali si ha la possibilità di fare un IDROMASSAGGIO naturale o fare un bagno termale nelle vasche dei fanghi sulfurei (queste hanno un costo di €2,00 compresa una doccia) e visitare il paesino omonimo dell’isola. N.B. Momentaneamente è stata sospesa la possibilità di fare i bagni termali.

Partenza da Vulcano ore 16.30 circa, rientro previsto: Tropea ore 19:10.

Costo 60 € adulti, e bambini 35 €



Stromboli Panarea Lipari. Questo tour come il secondo vanta il fatto che nelle 3 Isole è inclusa Panarea e il passaggio di Strombolicchio, ma anche questo è da identificare come un itinerario stancante e difficoltoso per la durata e il poco tempo a disposizione sulle Isole.

Questo l’itinerario con gli orari e i luoghi che si possono vedere:

Partenza da Porto di Tropea ore 7.30

Arrivo a Stromboli alle ore 9:15, circa, sosta sull’isola di circa un ora e 30.

Partenza da Stromboli alle 10:45 circa arrivo a Panarea alle ore 11:30 circa, sosta sull’isola di circa h 1.30.

Partenza da Panarea ore 13:00 circa arrivo a Lipari, porto di Marina Corta, alle ore 13:45 circa, sosta sull’isola di 2 ore e 30.

Partenza per le 16:15 circa arrivo alle ore 19:00 al porto di Tropea.

Costo 60 € adulti e 35 € bambini.



Queste le compagnie che lo propongono: Comerci Navigazione, Savadori Navigazione e Tripodi Navigazione. il mio consiglio è di trovare i numeri di telefono e prenotare via telefono, senza contattare agenzie intermediarie che possono fornire costi supplementari o informazioni sbagliate.



Prima di elencare gli altri tour proposti a Tropea, mi preme dire che tutte le Isole Eolie ovviamente sono molto piccole, basta pensare che gli abitanti di Stromboli sono all’incirca 80, e c’è da immaginare che quando si sbarca su queste Isole nei periodi estivi è facile trovare più di 2 mila persone, poiché le compagnie sia siciliane che calabresi hanno pressapoco tutti gli stessi orari. Praticamente un gran peccato.

Se si vuole conoscere le Eolie, vi consiglio di scegliere gli aliscafi con partenza da porto di Vibo Marina, pernottare e passere più giorni sulle Isole, minimo tre se si vuole vedere qualcosa o vivere come un Eoliano.



Un altro tour in barca da Tropea è il giro in barca costiero. Permette di vedere spiagge e baie incontaminate difficilmente raggiungibili via terra, tra cui la Praia di Focu che è una tra le 100 spiagge più belle al mondo. Credo sia inutile scrivere il programma e l’itinerario anche poiché è facilmente reperibile dal sito web da cui state leggendo e economico e semplice prenotarlo online.

A differenza delle Eolie è un escursione in barca fatte per coppie di tutte le età e famiglie con bambini anche piccoli, poiché gli orari di partenza sono comodissimi in più l’imbarcazione è dotata di tutti i confort e comodità.

Un altra esperienza da non perdere è il Parasailing Tropea. Questo anno ha vinto il premio Travellers Choice 2020. Il Parasailing è uno sport ricreativo che combina il volo in paracadute con un’escursione in barca. Uno sport emozionante alla portata di tutti. Il giro garantisce una vista della meravigliosa Costa degli Dei da una nuova e incredibile prospettiva, come il dolce volo di un gabbiano che sorvola il mare. Il tutto in estrema sicurezza. Le Partenze sono sia di mattina che di pomeriggio, il volo in coppia dura 20 min, in un tour in barca da 1 – 2 ore. Ecco il link dove potete contattarli e prenotare.

Ultima proposta, ma non di minore importanza è pesca-turismo e dolphin-watching. Senza togliere troppi meriti a chi questo lavoro lo fa con amore e professionalità, devo dire che nel porto pescatori di Tropea, se si arriva alla buon ora si possono trovare molti pescatori che offrono il giro in barca con la pesca dei “surici”. I surici sono dei pesciolini coloratissimi dalla fine carne bianca, se andate in un ristorante di Tropea o della costa, vi consiglio di mangiarli fritti, sono ottimi. Una precisazione queste imbarcazioni dei pescatori sono delle vere e proprie barche da pesca, per questo non comodissime nel trasporto di passeggeri. Se volete fare qualcosa di veramente bello e professionale, rivolgetevi a Daniele, Calabria Sport Fishing, un esperto della pesca con attrezzatura professionale, offre il servizio di pesca e il famoso dolphin-watching. La sua imbarcazione offre molte comodità tra cui per me indispensabile il wc ed il servizio bar, specialmente con le temperature estive, ha una capacità di trasporto per più persone e per piccoli gruppi.



Allora cosa aspettate? Prenotate il tour che fa al vostro caso.



