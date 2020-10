Tumore al seno avanzato: per 6 donne su 10 cambia il modo di mangiare e oltre 3 su 10 perdono il piacere del cibo. Pazienti e alimentazione al centro della campagna “È tempo di vita”

• Il 13 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del Tumore al Seno Metastatico, con cui convivono oltre 37 mila italiane. Un’indagine di Elma Research per Novartis Italia rivela l’impatto della malattia nelle donne in età fertile e mette in luce i loro bisogni. Alimentazione, lavoro, e intimità di coppia sono tra gli aspetti più interessati dalle conseguenze della malattia. • “È tempo di vita”, la campagna promossa da Novartis Italia e realizzata in collaborazione con Salute Donna, è alla sua quarta edizione. Quest’anno il programma mette al centro l’alimentazione e il suo ruolo di importante alleata delle donne nel gestire la malattia. • Presentati il ricettario d’autore dedicato alle pazienti e una web serie con Chiara Maci. In onda sui canali della campagna (Facebook @tempodivita – Instagram @etempodivita) anche sette appuntamenti live con la partecipazione di oncologi e influencer - #ètempodivita.

Più tempo di vita quindi e nuovi bisogni delle donne, in tutte le fasi della loro vita. ≪La malattia colpisce donne in età diverse e in ogni donna il tumore ha caratteristiche specifiche. Tracciare un profilo il più possibile personalizzato della malattia è il primo passo per impostare un approccio terapeutico mirato e un percorso multidisciplinare di cura, che tenga conto delle caratteristiche uniche di ciascuna donna. – continua Filippo de Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Scuola di Specialità in Oncologia Università di Milano, Direttore Dipartimento di Oncoematologia Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Convivere con una diagnosi di tumore al seno avanzato significa intraprendere un percorso complesso dal punto di vista terapeutico, ma anche dal punto di vista psicologico ed emotivo, che investe tanti aspetti della vita≫.



È d’accordo Saverio Cinieri, Direttore del reparto di Oncologia Medica dell’ospedale Perrino di Brindisi e Presidente eletto AIOM che commenta: ≪Oggi le prospettive di sopravvivenza sono aumentate e questo ha portato all’emergere di nuovi bisogni di informazione e di supporto, che riguardano i diversi aspetti della quotidianità. Diventa quindi fondamentale rispondere a questi bisogni con un approccio sempre più multidisciplinare e integrato. Progetti come la campagna “È Tempo Di Vita” si inseriscono in questa prospettiva e offrono alle donne utili strumenti nell’ottica di una migliore qualità di vita≫.



Oltre al ricettario e alla web serie, la campagna “È tempo di vita” 2020 prevede anche sette incontri live in diretta sul canale Instagram della campagna. In ogni incontro gli oncologi, all’interno di un dialogo con alcune tra le influencer più seguite, risponderanno ai dubbi di pazienti e caregiver, affrontando di volta in volta uno dei sette aspetti della vita quotidiana che vengono maggiormente toccati dalla diagnosi: lavoro e amore, ma anche famiglia, amicizia, tempo libero, bellezza e il volersi bene, inteso, per esempio, come la possibilità di ritrovare il piacere di cucinare e di mangiare.



≪L’indagine di Elma Research ci mostra quali siano i bisogni delle giovani donne con tumore al seno avanzato e ci dice anche che in molti casi hanno difficoltà a trovare le risposte che cercano sulla gestione della vita quotidiana. - sottolinea Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus - L’obiettivo del progetto “È tempo di vita”, promosso insieme a Novartis, è stato fin dalla sua nascita, quattro anni fa, quello di dar voce a queste pazienti, cercando di rispondere ai loro dubbi. Anche l’alimentazione in oncologia è un tema su cui esiste molta confusione e disinformazione e per questo abbiamo coinvolto nel progetto professionisti in grado di dare risposte concrete≫.



È tempo di vita. Un ricettario d'autore, una webserie dedicata alla nutrizione con la food blogger e conduttrice televisiva Chiara Maci e sette incontri live su Instagram: il tutto pensato per le donne che convivono con il tumore al seno metastatico. È questo il cuore della nuova edizione della campagna È tempo di vita, promossa da Novartis in collaborazione con Salute Donna, che quest’anno è declinata su sette grandi temi fondamentali per le pazienti - lavoro, amore, famiglia, amicizia, tempo libero, bellezza, volersi bene - con un focus sull’alimentazione, anche grazie al contributo di Anna Villarini, biologa nutrizionista dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

È tempo di vita...in Cucina! Per chi ha un tumore al seno in stadio avanzato il cibo può essere un importante alleato, sia perché un’alimentazione corretta può aiutare a sentirsi meglio, sia perché il momento della preparazione di un piatto è tempo di vita, che si può dedicare a se stesse e a chi si ama. Su questo presupposto, è stato realizzato il ricettario “È tempo di vita… in Cucina!”: 7 ricette dedicate ai 7 ambiti della vita sui quali è incentrata la campagna, ideate da Chiara Maci e arricchite dai consigli della dottoressa Villarini allo scopo di aiutare le pazienti a mantenere il gusto per il cibo e a riconoscere l’importanza dell’alimentazione come utile alleata nella gestione della malattia.

La webserie a casa di Chiara Maci: “È tempo di Vita… in Cucina!” è anche una webserie di 8 puntate in onda sui canali social della campagna. In ogni puntata Chiara Maci spiega come preparare le ricette contenute nel ricettario.

È tempo di vita...Live! Tra ottobre e novembre, sul canale Instagram È tempo di vita sarà possibile seguire 7 dirette live. Medici oncologi, insieme ad alcune delle influencer più seguite, approfondiranno, di volta in volta, uno dei temi della campagna per dare informazioni e rispondere alle domande di pazienti e caregiver raccolte nei giorni precedenti attraverso i profili della campagna e delle influencer stesse. Ospiti di alcune puntate saranno la Dottoressa Villarini e Annamaria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus.

Un progetto di lunga data. Le attuali opzioni terapeutiche permettono di convivere oggi con un tumore al seno avanzato, spesso con una qualità di vita che consente alle pazienti di mantenere i propri ruoli in tutti gli ambiti della vita: in famiglia, nelle relazioni sociali, sul lavoro. Sebbene la malattia, le cure costanti e i controlli frequenti impongano i loro ritmi, emerge con forza la necessità e la voglia di trovare nuovi equilibri per dare il giusto valore a questo tempo di vita “ritrovato”. Da questo assunto, quattro anni fa è nata È tempo di vita, la campagna di informazione e sensibilizzazione promossa da Novartis Italia in collaborazione con Salute Donna Onlus allo scopo di dare voce alle pazienti e a chi sta loro accanto: un progetto pluriennale che continua ad affiancare e supportare le oltre 37 mila donne in Italia che convivono con la diagnosi di tumore al seno avanzato.



L’impegno di Novartis in oncologia

Nell’ultimo decennio, l’oncologia medica ha vissuto delle profonde rivoluzioni dovute, in particolare, ai progressi nella comprensione dei meccanismi molecolari alla base della crescita tumorale e nelle tecnologie che oggi permettono il rapido sequenziamento dei genomi.

Siamo entrati nell’era della medicina di precisione che ha portato e porterà sempre di più allo sviluppo di farmaci mirati in grado di colpire specifici bersagli, migliorando sia le possibilità di cura, sia la qualità di vita dei pazienti grazie a minori effetti collaterali per l’organismo.

La medicina di precisione è il presupposto che permetterà di passare da un approccio alla cura dei tumori stratificato ad uno realmente personalizzato.

Novartis è tra i leader nell’oncologia di precisione, in particolare negli ambiti del tumore al seno, del carcinoma polmonare, del melanoma, del carcinoma renale e dei tumori del sangue. L’approccio di Novartis si basa sulla scienza, sulla collaborazione e sulla passione, e gli obiettivi sono sempre disegnati a partire dalla comprensione della biologia del tumore da una parte, e dall’ascolto dei bisogni delle pazienti dall’altra.

Novartis è tra le prime aziende al mondo per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nel 2019 sono stati investiti 9,4 miliardi di dollari e sono attualmente in corso oltre 160 progetti scientifici e più di 500 studi clinici a livello internazionale .

Novartis per il tumore al seno avanzato. Da oltre 25 anni Novartis è impegnata nella ricerca sul tumore della mammella, sviluppando soluzioni terapeutiche innovative - in particolare terapie target - che hanno rappresentato dei reali avanzamenti per la cura di questa neoplasia. Da sempre, l’impegno di Novartis nel tumore al seno avanzato si distingue per un approccio coraggioso. Ciò significa, ad esempio, includere negli studi clinici popolazioni di pazienti spesso ignorate e cercare costantemente nuove vie molecolari o mutazioni “chiave” nella progressione della malattia. L’obiettivo è sviluppare farmaci capaci di aumentare sempre più la “quantità di vita” delle persone con il tumore al seno avanzato e, allo stesso tempo, di migliorare - e non solo mantenere - la loro qualità di vita.



Il tumore al seno

Il tumore al seno (o carcinoma mammario) si sviluppa quando c’è una replicazione incontrollata di alcune cellule della mammella - in particolare dei lobuli, cioè le piccole ghiandole che secernono il latte materno, e dei dotti lattiferi - in cui il DNA risulta danneggiato. Si forma così una massa, il cosiddetto nodulo, che nella maggior parte dei casi è di consistenza dura e con contorni irregolari, che può o meno provocare dolore. Sulla base della capacità di invadere altri tessuti si dividono in carcinomi invasivi e carcinomi in situ.

Incidenza e prevalenza del carcinoma della mammella in Italia. Il carcinoma della mammella è il tumore più diffuso tra la popolazione femminile. In Italia oltre 800 mila persone convivono con la malattia e si stima che nel 2019 si siano effettuate circa 53 mila nuove diagnosi (di cui circa 500 negli uomini).

Sopravvivenza e mortalità. Grazie ai progressi della medicina, oggi la sopravvivenza raggiunge l'87% a cinque anni dalla diagnosi e l'80% a 10 anni. Nonostante questo, ancora 12 mila pazienti perdono la vita ogni anno per le conseguenze del tumore al seno .

Il tumore al seno avanzato. In Italia oltre 37mila donne convivono con un carcinoma mammario metastatico. L’incidenza stimata è di 14 mila casi all’anno, di cui 3.400 già metastatici all’esordio. In questo stadio, la malattia raramente è guaribile e l’obiettivo delle cure è aumentare la sopravvivenza mantenendo la qualità di vita.

Fattori di rischio. Esistono fattori di rischio non modificabili e altri modificabili. Al primo posto c'è l'età. La probabilità di una donna di ammalarsi, infatti, aumenta nel tempo: se tra 0 e 49 anni si ammala una donna su 40 (2,4%), nella fascia 50-69 la probabilità si alza a 1 su 20 (5,5%). Tra 70 e 84 anni, invece, il rischio cala leggermente al 4,7%: si ammala 1 donna su 25. La correlazione tra l'età e l'aumento del rischio, probabilmente, è dovuta all’aumento dello stimolo proliferativo sul tessuto mammario e all'accumulo fisiologico di danni al DNA nel tempo.

Gli altri fattori di rischio sono:

- una lunga durata del periodo fertile (menarca precoce e menopausa tardiva);

- la nulliparità o una gravidanza tardiva;

- non aver allattato al seno

- presenza di mutazioni genetiche ereditarie (in particolare nei geni BRCA1 e BRCA2, presenti nel 5-7% dei casi);

- aver effettuato radioterapia al torace in giovane età.



