Tun2U apre il 2020 con l'acquisizione di Hosting Professionale

Alla fine del 2019 conclusa l'operazione con l'agenzia Liqueedo.

Tun2U dà il via al 2020 con l'acquisizione delle quote di maggioranza di Hosting professionale, prima società italiana specializzata in hosting Magento. Piattaforma d'avanguardia, all'insegna della compatibilità e della sicurezza, Hosting professionale è entrata a fare parte ufficialmente del gruppo a fine dicembre.



"Questa operazione è la naturale evoluzione della stretta collaborazione tra due realtà altamente specializzate nel mondo e-commerce", ha affermato Fabio Ferretti, fondatore della società Ilbello S.r.l. nel 2007. "Tale unione - ha aggiunto - porterà un valore aggiunto a entrambe le società e consentirà di concentrare know-how e investimenti nello sviluppo congiunto di servizi e-commerce d’avanguardia".



"Fabio Ferretti è uno dei pionieri in Italia sulle infrastrutture hosting per e-commerce, è stato tra i primi nel nostro Paese a offrire hosting gratuito tramite il portale ilbello.com. Il gruppo Tun2U intende così completare l’offerta di servizi ad alto valore tecnologico, questo garantirà ai nostri clienti maggiori prestazioni ed elasticità in ambito hosting e system integration", ha spiegato da parte sua Luca Migliorati, CEO del gruppo Tun2U.



Dopo l'acquisizione delle quote di maggioranza dell’agenzia napoletana Liqueedo, specializzata nello sviluppo di strategie declinabili in ambito comunicazione e social media, Tun2U chiude un'altra operazione volta ad approfondire nuove competenze specifiche, imponendosi sempre più come "e-commerce enabler" a 360°.