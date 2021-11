Turismo di prossimità, il boom delle vacanze vicino a casa

Anche nel 2022 è prevista la crescita dei viaggi con destinazioni vicine, alla scoperta (o riscoperta) del proprio territorio, scrigno ricco di meraviglie spesso poco conosciute.

Le difficoltà di spostamento dovute alla pandemia hanno stimolato un turismo che sembrava inesorabilmente in declino: il turismo di prossimità. Anche in Italia il trend è in decisa crescita, sicuramente una preziosa risorsa per gli operatori che hanno subito danni ingenti negli ultimi due anni. Peraltro il Belpaese è l'ideale per questa tipologia di turismo, grazie ad un patrimonio artistico e naturale che non finisce di stupire per molteplicità e profondità. Vediamo quali sono le mete preferite dagli italiani per i loro viaggi vicino a casa.





Borghi storici



Tra le mete preferite ci sono i borghi, paesini rimasti sospesi nel tempo che hanno mantenuto e valorizzato la loro bellezza originale, impreziosita da castelli e palazzi storici. Dai borghi medievali alle città ideali del Rinascimento, ogni regione offre diverse opportunità per gite e weekend all'insegna della tranquillità e della scoperta della gastronomia locale, magari noleggiando le biciclette per scoprire il territorio circostante.



Città d'arte



Il periodo è propizio anche per visitare le città d'arte, approfittando del numero esiguo di turisti stranieri. Roma, Firenze e Venezia certo, ma non possono mancare le visite all'elegante Torino, alla suggestiva Trento (soprattutto nel periodo dei mercatini di Natale), alla medievale Perugia, alla labirintica Genova, alla romantica Verona, alla rinascimentale Ferrara.



Laghi



I laghi, soprattutto nel nord Italia, sono da sempre un must per passare qualche giorno di vacanza in tranquillità. La parte del leone la fanno ovviamente il romantico Lago Maggiore, il lussuoso Lago di Como e il vivido Lago di Garda, mete del turismo mondiale. In forte crescita il Lago d'Iseo, grazie anche alle attrazioni del territorio, dalla riserva della biosfera UNESCO della Valle Camonica alle colline della Franciacorta. Un discorso a parte lo meritano i laghetti di montagna, specchi d'acqua cristallina che riflettono i monti che li circondano, mete imperdibili per rilassanti e salutari passeggiate. Tra i più spettacolari troviamo il lago di Braies, con le Dolomiti a specchiarsi nelle sue acque turchesi e il lago di Tovel, incastonato nel Parco Naturale dell'Adamello Brenta.



Montagna



Non c'è niente di meglio di una gita in montagna per rilassarsi e ricaricare le pile, svolgendo attività salutari all'aria aperta. Il notevole incremento delle piste ciclabili ci permette di visitare il territorio in assoluta tranquillità, scoprendo antichi borghi arroccati e paesaggi mozzafiato.



Parchi e riserve naturali



La necessità del distanziamento sociale ha dato impulso anche alle visite di parchi e riserve naturali, aree protette che sono preziosi presidi di tutela delle biodiversità. Un'occasione imperdibile per fare indimenticabili passeggiate immersi in una natura incontaminata ed avvistare animali in libertà. Tra le mete più suggestive ci sono il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Valle d'Aosta, il Parco Nazionale delle Dolomiti in Veneto, il Parco Nazionale delle Cinque Terre in Liguria.



Terme



Una vacanza di benessere e relax alle terme è un'ottima soluzione, approfittando anche del bonus inserito nel decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'Italia può contare su una vasta scelta di parchi termali presenti su tutto il territorio, tra i più attrezzate troviamo le terme di Ischia, Sirmione, Saturnia e Abano.





L'ecosostenibilità è una caratteristica importante del turismo di prossimità, che risponde appieno alla necessità di un turismo responsabile. La sfida dei tour operator è quella di valorizzarlo, magari abbinando il soggiorno ad un mezzo di trasporto green come il treno o il pullman.