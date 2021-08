Turismo di prossimità. Sì ma dove? Belvilla segnala 5 idee per ferragosto nelle regioni preferite dagli italiani

Un agosto all’insegna del turismo di prossimità: secondo Belvilla infatti 9 utenti italiani su 10 trascorreranno il clou delle vacanze estive nel Bel Paese tra Toscana, Marche, Umbria, Sicilia ed Emilia-Romagna. Ecco 5 soluzioni per Ferragosto ancora disponibili.

Alle soglie del mese più "caldo" dell’anno, Belvilla annuncia la top 5 delle regioni più prenotate dagli italiani per un soggiorno estivo in casa vacanza alla riscoperta dell’Italia. Una verità ormai accertata dal Brand professionista dell’holiday renting è che il 92,4% delle prenotazioni degli italiani sono quest’estate dirette nel Bel Paese. Solo una piccola parte delle prenotazioni risulta divisa tra Austria, Spagna e Francia. Un dato interessante che dimostra come la grande maggioranza dei nostri connazionali opta per maggiore certezza e sicurezza negli spostamenti, ascoltando l’appello della Farnesina che invita a contemplare il rischio quarantena in caso di viaggi verso mete oltre il confine.



Con un portfolio di quasi tremila case vacanze nel nostro Paese, Belvilla è pronta ad accogliere i suoi ospiti, prevalentemente italiani, tedeschi e olandesi, registrando in Italia una crescita del +25% di prenotazioni rispetto al 2020 nel periodo clou dell’estate. Ma dove si trovano le case vacanze più amate dagli italiani? Agosto 2021 vedrà gli italiani dirigersi principalmente in Toscana (che detiene il 27,4% delle prenotazioni totali); nelle Marche (con il 16,9% delle prenotazioni totali); in Umbria (con l’11,8% delle prenotazioni totali); in Sicilia (con l’11,6% delle prenotazioni totali); ed Emilia-Romagna (con il 5,7% delle prenotazioni totali).



A proposito di soggiorni estivi, la Toscana in particolare è la regione preferita dagli utenti di Belvilla per il terzo anno consecutivo, non solo dagli italiani. Il centro Italia, in particolare, è stato recentemente oggetto di un’operazione di Belvilla dedicata al conseguimento di nuove case, con l’obiettivo di catturare la crescente domanda in questa zona d’Italia. Considerato inoltre l’impegno del Brand nel supportare i proprietari, su tutto il territorio nazionale, che desiderano sfruttare al meglio le potenzialità della loro seconda casa, Belvilla sta ottenendo buoni risultati e una crescente preferenza degli utenti in diverse zone d’Italia.



Ecco 5 idee per 5 proprietà, ancora libere per Ferragosto, nei luoghi più amati dagli italiani:



Escursioni storiche a Val di Mersa, Casciano (Siena)

Immersa nella Val di Merse, in provincia di Siena, Belvilla propone un tranquillo villino, ideale per accogliere fino a 9 persone, dotato di giardino, terrazza e barbecue. Situato a 30 chilometri da Siena, questo luogo è il punto di partenza per escursioni in luoghi incantevoli come Murlo, Monticiano, Sovicille e Chiusdino che custodisce uno dei tesori senesi: la magnifica cattedrale a cielo aperto dell'Abbazia di San Galgano con la sua famosa "spada nella roccia".



Turismo slow a Sant’Angelo in Vado nelle Marche

A 9 chilometri dalla città medievale di Vado, Belvilla offre un borgo accogliente con 5 appartamenti, piscina e giardino nel mezzo della natura incontaminata degli Appennini. Tramonti suggestivi e viste mozzafiato sulla valle del Metauro circondano questa proprietà, recentemente ristrutturata, ma che conserva alcuni dettagli originali come le travi a vista e le piastrelle in cotto. Nelle vicinanze della struttura è possibile fare escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo presso i centri ippici della zona.



Ferragosto italiano a Umbertide in Umbria

Questo casale a Umbertide in Umbria accoglie comodamente cinque persone, perfetto per una fuga in famiglia o tra amici. Il casale è inserito in un giardino privato dove godersi un barbecue in compagnia, per un autentico ferragosto italiano. In loco sono disponibili le biciclette per andare a esplorare l’entroterra umbro. Questa struttura, corredata di area gioco, letto per bambini, e seggiolone è perfetta per ospitare le famiglie.



Sull’Etna da Trecastagni, Catania

Lussuosa villa indipendente, con piscina privata e tavolo da ping pong, situata in una tranquilla zona residenziale in provincia di Catania, tra gli avvolgenti profumi dei frutteti che caratterizzano questa zona. Solo a 1.5 km si trovano negozi e ristoranti. Trecastagni si trova sulla famosa strada del vino. Oltre alle molte cantine, la bellissima città di Taormina e l’Etna sono attrattive importanti di questa zona. Si può ad esempio scalare l’Etna in jeep, ma anche a piedi o a cavallo.



Al lido degli Estensi, Comacchio

Il turismo balneare è un evergreen dell’estate italiana che accontenta grandi e piccini, e tra le soluzioni ancora disponibili in Emilia-Romagna, spicca un residence sulla spiaggia di Porto Garibaldi. Per una gita fuori porta. Belvilla consiglia un’escursione presso le Valli di Comacchio, vasta zona protetta tra le province di Ravenna e Ferrara, a sud del Delta del Po e a nord della riviera romagnola.



Per tutti i gusti e per tutti i portafogli, le case vacanze di Belvilla sanno accontentare anche gli ospiti più esigenti, complice la policy di cancellazione gratuita fino al 31 luglio su diverse soluzioni del suo catalogo.