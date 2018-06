Turismo, ecco la start up che semplifica la vita ai titolari di B&B, hotel e case vacanze

L'agenzia, la seconda del genere in Sicilia e l'unica nella parte sudorientale dell'isola, eroga un'ampia gamma di servizi "chiavi in mano" che ottimizzano le potenzialità di case vacanze, B&B e hotel e semplificano la vita dei loro titolari, sollevandoli da piccole e grandi incombenze legate all'attività ricettiva.

Ragusa - Ha aperto i battenti nelle scorse settimane Envolve Solutions, una start up che colma una lacuna nel campo dei servizi a supporto di B&B e strutture alberghiere nella Sicilia orientale. L'agenzia, la seconda del genere in Sicilia e l'unica nella parte sudorientale dell'isola, eroga un'ampia gamma di servizi "chiavi in mano" che ottimizzano le potenzialità di case vacanze, B&B e hotel e semplificano la vita dei loro titolari, sollevandoli da piccole e grandi incombenze legate all'attività ricettiva. I servizi vanno dalla gestione completa (prenotazioni, check in, accoglienza e check out degli ospiti) alla vendita e commercializzazione delle camere, dalla promozione mediante revenue

management al posizionamento sui motori di ricerca fino alla web reputation, dalla gestione dei social alle valutazioni di mercato, dalla individuazione di partner e fornitori fino alla consulenza e formazione, passando per la selezione del personale e l'analisi dei costi, con particolare riferimento al food cost.

Una formula vincente, questa, che ha consentito a Envolve Solutions di ottenere in pochissimo tempo contratti per la gestione e la commercializzazione di oltre duecento camere nelle strutture ricettive delle province di Ragusa e Siracusa. L'agenzia è nata da un'idea di Antonio Caruso, ragusano, classe 1979, consulente turistico, che ha raccolto intorno a sé una squadra di giovani motivati, professionisti ed esperti del settore, stringendo accordi di collaborazione con importanti realtà del settore nel panorama regionale e nazionale.



«La nostra agenzia – specifica il titolare – in cambio di una piccola percentuale sugli introiti non solo semplifica di gran lunga la vita dei proprietari di B&B, case vacanze, che spesso svolgono un altro lavoro come prima attività, ma offre supporto e assistenza anche a strutture alberghiere e a società immobiliari che operano nel settore degli affitti brevi».







Info e contatti

Envolve Solutions

tel: 327 0125051

info@envolvesolutions.it

www.envolvesolutions.it