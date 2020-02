Turismo in Puglia: “persiane aperte” nel nuovo logo per il comune di Giovinazzo

La città sul mare scommette sul turismo con una nuova brand identity, ideata dall’agenzia di comunicazione barese LaboratorioCom.it. Il logo delle “persiane aperte” e il payoff “Affacciata sulla bellezza” invitano a scoprire le peculiarità del suggestivo borgo, dall’affaccio sul mare alla pianta caratteristica, dal porto con la sua movida alle tante spiagge

La città di Giovinazzo, in provincia di Bari, con il tipico centro storico, il porto turistico con una vivace vita notturna e le spiagge, investe nel rinforzare la sua immagine identificativa a vocazione turistica, grazie a una collocazione dal forte impatto visivo. È l’agenzia barese LaboratorioCom.it a ideare logo e brand identity per il Comune di Giovinazzo, presentati proprio a inizio 2020.



Protagoniste simboliche sono le persiane di un verde inconsueto e brillante che ogni visitatore, arrivando in città, non può fare a meno di notare nei suoi vicoli. Il logo riprende le ante spalancate, a suggerire l’idea di una finestra aperta sulle peculiarità del borgo, sia per il turista che per i cittadini, con la loro posizione privilegiata.



Il payoff “Affacciata sulla bellezza” racconta di una città che permette di entrare in contatto con la Bellezza (del mare, della Puglia e, naturalmente di Giovinazzo) e viene declinato di volta in volta per promuovere eventi e iniziative, diventando “Affacciata sul mare”, “Affacciata sulla cultura”, “Affacciata sulla tradizione”. Il playoff passa, così, dal generale al particolare in base alle esigenze del momento, e può essere coordinato alle varie colorazioni del logo, cui dare una connotazione e una divisione per tematiche.

La costruzione del logo parte dalla fotografia di uno dei serramenti tipici di Giovinazzo, seguendo uno schema di proiezioni che ne ricostruisce graficamente le forme. Due trapezi simboleggiano le ante, che sovrapponendosi formano un esagono centrale, la “visione della città”. In questo spazio, infatti, vengono proposte le immagini dei luoghi, degli eventi, delle iniziative culturali da promuovere.







LaboratorioCom.it, agenzia di comunicazione con sedi a Milano e a Bari, in pochi anni si è affermata nella creazione di brand identity e di campagne pubblicitarie, ma anche nella comunicazione politica. In portfolio, tra l’altro, la realizzazione del logo della SSC Bari, l’ideazione e realizzazione di spot per Kinder+Sport, l’ideazione e la realizzazione della campagna “Puglia, lo spettacolo è ovunque" di PugliaPromozione.