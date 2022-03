Tutta la maturità del Sangiovese per la Festa del papà con il Brunello di Montalcino Docg di Tenuta Poggio Il Castellare

La piena maturità e la più alta incarnazione del Sangiovese si trova indiscutibilmente a Montalcino, un territorio dalla tradizione vitivinicola lunga 2000 anni ma soltanto di recente approdato alla consapevolezza. Tra i misteri e le leggende che popolano questa boscosa “collina diffusa” ampia 24.000 ettari, di cui soltanto il 15% vitati, la più affascinante riguarda proprio questo vino, dotato di longevità incredibile ma capace di sorprendere ed emozionare fin dal profumo.

Quello di Tenuta Poggio il Castellare è un Brunello da uve Sangiovese Grosso in purezza, da vigne orientate a sud-est, ad altezza di circa 350 metri slm, coltivato a cordone speronato su sottosuolo limoso-argilloso, con densità di circa 3.800 piante/ha e resa di 45 q.li/ha.

Vinificato in acciaio, con macerazione di circa 12 giorni sulle bucce, affina per 24 mesi in un mix di botti piccole, tonneau e barrique, utili a ottenere un vino raffinato, dal naso di amarene e foglia di pepe, con tocchi mentolati e finale di eucalipto. La bocca è densa e compatta, con ritorno fruttato-officinale.



Un vino perfetto per le grandi occasioni, come la Festa del Papà.

Il prezzo al pubblico è di 45 euro.



A Proposito di Tenute Toscane

Bruna Baroncini dice che “avere a che fare con il Sangiovese è come avere a che fare con un Uomo. Potrebbe anche essere Donna, perché no, ma io lo immagino Uomo. Nel Morellino è il ragazzino, impetuoso, un po’ acerbo, curioso. A Montepulciano è adolescente, è scalpitante come un cavallo selvaggio, ha davanti a sé tutte le possibilità del mondo. Nel Chianti è l’età adulta, è quando coniuga equilibrio e forza, morbidezza e persistenza. Nel Brunello è il Sangiovese alla sua piena maturità, insieme fragoroso e saldo, saggio e sicuro di sé, ancora con tutta la potenza degli anni migliori. E poi ha le potenzialità per una vita lunghissima”.



Ecco perché per Bruna Baroncini, una vita nel mondo del vino, il Sangiovese è stato il compagno di viaggio ideale, del resto alla sua casata, già accreditata come produttrice di vino nel Liber Aetatum del 1489, archivio storico di San Gimignano, la bevanda cara a Dioniso scorre decisamente nelle vene. La carriera di Bruna inizia proprio nei possedimenti di famiglia, al Podere Torre Terza, dove la famiglia produceva Vernaccia ma sognava già il Chianti Classico, la tipologia che il padre di Bruna considerava il Paradiso Perduto. Una famiglia peculiare, quella di Bruna, dove storicamente sono le proprio le donne a curare le vigne. Come già, prima di lei, nonna Gina, e ancora mamma Ilva, e come (forse) sarà per la piccola Bianca Apollonia, figlia di Samuele, il nipote, che da qualche anno la affianca in azienda. Fatalmente, la prematura morte del padre, nel 1987, significa per Bruna rinunciare al sogno di diventare medico ma le fa scoprire la vocazione di una vita. Bruna sa che le parole di suo padre non erano predizioni arcane ma visioni nitide: proprio nel Sangiovese è deposto lo scrigno della saggezza che la sua famiglia va inseguendo da sempre. Nel 1995 acquisisce Il Faggeto, a Montepulciano, che rappresenta il primo territorio dove inizia a sperimentare con il vitigno principe di queste terre. Nel 1997 è la volta della Maremma, nella fattispecie Magliano in Toscana, con l’acquisto di Fattoria Querciarossa, dove la sfida di interpretare il Sangiovese in tutte le sue sfumature si impreziosisce ed acquista significato. Nel 1997 è la volta dell’approdo al main stage, l’ambizione massima, ovverosia il Brunello, con l’acquisizione di Tenuta Poggio Il Castellare. Nel 2003, poi, la famiglia Baroncini completa il suo parco di offerta sul Sangiovese, nel contempo realizzando le visioni del padre di Bruna, con l’acquisto di Tenuta Casuccio Tarletti, a Castelnuovo Berardenga, versante Chianti Classico.



Nobile, Morellino, Chianti, Brunello, quindi, in letture rispettose della varietà e punto di incontro tra equilibrio e tensione, ma anche Vernaccia, Vermentino e seminali interpretazioni di internazionali in declinazioni di pregio, che denotano spinta sapida e raffinata eleganza. Nessuna sgarbatezza consentita, come nel carattere di Bruna.

Vini che impressionano per l’equilibrio delle componenti e che non risultano mai appesantiti, eccessivi o eccessivamente meditativi. Di pronta beva, originali, dotati di complessità e tridimensionalità, segno distintivo di vocazione e passione lunghe una vita.



ph fonte ufficio stampa