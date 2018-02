Tutte le donne di William al Teatro Comunale di Corato

In cartellone lo spettacolo della Breathing Art Company

Arriva sabato 17 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Corato Tutte le Donne di William, spettacolo di danza firmato da Simona De Tullio per la Breathing Art Company, che ha debuttato a Bari all'interno del mese shakespeariano. Dopo le tappe americane e le performances nei festivals europei la compagnia barese torna in Puglia. In scena:Ilaria Lacriola, Rita Giannuzzi, Marianna D'Agostino, Liliana Gelao e Francesco L'Abbate, musiche a cura di Ivan Iusco e luci di Claudio Carulli.



Le quattro donne dell'universo Shakespeariano, Lady Macbeth, Desdemona, Giulietta, Ofelia, guideranno lo spettatore in un viaggio intimo nelle loro storie d'amore e morte. Amore violento che porta all’estremo, alla cecità, alla tragedia. Amore violento che porta al dramma shakesperiano odierno, il femminicidio.



Le donne di Shakespeare sono sempre in conflitto, esplicito o tacito, nei confronti del potere maschile: un vecchio padre autoritario, un marito dispotico, un principe tiranno, una comunità ottusa, una città divisa in fazioni, perfino la potenza d’un Impero…



“Abbiamo voluto far parlare i corpi delle donne, raccontare l’amore, gridare la passione, sperimentare, giocare con le danzatrici, ricercare un linguaggio nuovo per far parlare di William, il nostro William. La danza, i corpi…i corpi, l’amore…l’amore e la morte. Desdemona, Ofelia, Lady Macbeth e Giulietta ci raccontano le loro storie, le nostre storie. I corpi si ribellano alla violenza, l’ordine viene distrutto dall’eccesso di amore, amore viziato per la donna. Il lavoro coreografico incalza fino alla sua stessa distruzione, la partitura si perde e rimangono esseri umani, solo corpi soli.”



Biglietti ridotti per le scuole di danza

INFO

Teatro Comunale

Piazza Marconi

080.9592281



www.breathingartcompany.com

info@breathingartcompany.com