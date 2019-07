Tutto pronto per il “Burraco delle bambole”

Il 5 luglio iniziativa di beneficenza a favore dell’Associazione Oncologica Senigalliese

SENIGALLIA – Tutto pronto, in Piazza Garibaldi, per il “Burraco delle Bambole” torneo di beneficenza a favore dell’AOS- Associazione Oncologica Senigalliese con il supporto dell’Unione Sportiva Acli Marche - Burraco e dell’ASD Burraco- Valli Misa e Nevola ed il patrocinio dell’amministrazione comunale di Senigallia che si svolgerà venerdì 5 luglio alle 21.15. Il costo di iscrizione è di € 10 a persona Alle ore 20,30 ci sarà l’accreditamento delle coppie ed alle 21,15 l’inizio del torneo. Per iscrizioni si possono contattare i seguenti referenti: Massimiliano (3889028364), Alida (3336485264) e Katia (3477710883). Al termine del torneo alle coppie vincenti saranno consegnati premi generosamente offerti da diverse attività e per tutte le altre coppie verrà consegnato un ricordo della manifestazione. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà presso la sede del Circolo Acli Ravetta in via Cavallotti 10 (vicino Piazza Garibaldi).