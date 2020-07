Tutto pronto per la 71^ Fiera Nazionale del Peperone Edizione speciale e diffusa

Dal 28 agosto al 6 settembre 2020 a Carmagnola e online - Fiera digitale realizzata nella Chiesa di San Filippo e trasmessa in dirette streaming - Mercato del Peperone in Piazza Bobba e in diversi punti di accesso al centro storico - Spettacoli di musica e cabaret nel Cortile del Castello e in Piazza Italia - Street food in diverse aree del centro storico

Nelle giornate di domenica 30 agosto e dal 3 al 6 settembre

Concorso del peperone, mercatini con prodotti agroalimentari del territorio e rassegna commerciale

Orario: da lunedì a venerdì dalle 18 alle 24 - sabato e domenica dalle 10 alle 24

www.fieradelpeperone.it



L’emergenza e le disposizioni anti Covid-19 impediscono che la Fiera Nazionale del Peperone si svolga sulla base dei consolidati format degli ultimi anni ed il Comune di Carmagnola ha quindi deciso di proporre una “Edizione Speciale e Diffusa”, con un format nuovo ed esteso in diverse aree della città.



Ci sarà la Fiera digitale, con uno studio televisivo allestito all’interno della Chiesa di San Filippo, trasmissioni in streaming di interviste, show cooking ed altre iniziative che avranno tra i principali conduttori Tinto, Paolo Massobrio, Luca Ferrua, Renata Cantamessa e Simona Riccio.

Sarà diffusa in varie strade e piazze della città con il mercato del peperone, mercati pensati per valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, street food, prodotti artigianali, prodotti commerciali, spettacoli di musica e cabaret e mostre d’arte nei bellissimi musei.



La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS è charity partner e protagonista di diverse iniziative, tra le quali una cena di beneficenza organizzata in suo favore con l’importante sostegno della BCC - Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Abano Stura, main sponsor dell’intera manifestazione.

Il protrarsi dell’emergenza e delle disposizioni anti Covid-19 impediscono che la Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, una delle più qualificate in Italia nel settore dell’enogastronomia e la più grande dedicata a un prodotto agricolo, si svolga sulla base dei consolidati format degli ultimi anni.



La 71^ edizione della storica manifestazione piemontese sarà una “Edizione Speciale e Diffusa” e si svolgerà, come originariamente previsto, dal 28 agosto al 6 settembre 2020.

Dopo attente valutazioni, il Comune di Carmagnola ha deciso di dare continuità all’evento, di trasmettere un forte segnale di positività e un grande stimolo alla ripresa economica del proprio territorio, deliberando l’organizzazione di una edizione straordinaria della Fiera. “Speciale” perché conterrà proposte divere dal solito nei contenuti e nelle modalità di attuazione; “Diffusa” perché estesa in ampie e varie aree della città - con il fine di coinvolgere in maniera più ampia possibile il tessuto sociale e commerciale e garantire al contempo le norme di sicurezza – e perché estesa al contributo di altri comuni del territorio e ai loro prodotti.



LA FIERA DIGITALE

Una parte importante dell’edizione è costituita dalla “Fiera Digitale”, iniziativa con allestimento di uno studio televisivo all’interno della bellissima Chiesa di San Filippo e lo svolgimento di incontri con i Maestri del Gusto di Torino e Provincia in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino, show cooking, talk show, interviste ed altri eventi che verranno trasmessi in dirette streaming, con modalità che verranno trasmesse a ridosso dell’inaugurazione. Alcuni eventi della Fiera Digitale si svolgeranno con gli ospiti in video-conferenza, ma altri “in presenza” e di fronte a un pubblico contingentato se le disposizioni di sicurezza lo consentiranno. Le riprese e le trasmissioni in streaming sono a cura del media partner Vida Network, sono in cantiere diversi altri contributi da pubblicare sui social network e la maggior parte degli eventi verranno presentati e condotti da Tinto, Luca Ferrua, Paolo Massobrio, Renata Cantamessa e Simona Riccio.

Tinto, al secolo Nicola Prudente, è autore e conduttore televisivo e radiofonico, da diversi anni voce di Decanter su Radio2; Paolo Massobrio è un giornalista che da oltre trent'anni si occupa di economia agricola ed enogastronomia; Luca Ferrua è un giornalista responsabile del web nazionale de La Stampa; Renata Cantamessa è giornalista, autrice e conduttrice radiotelevisiva conosciuta anche per il suo personaggio Fata Zucchina; Simona Riccio è project manager e comunicatrice nel settore dell’agrifood & organic.



MERCATI E STREET FOOD IN VARIE AREE DELLA CITTÀ

In strade e piazze della città non ci sarà la storica Piazza dei Sapori ma verranno allestiti, in maniera “diffusa”: - il Mercato del Peperone e street food in tutti i giorni della Fiera

- mercati volti a valorizzare le eccellenze gastronomiche e vitivinicole del territorio nelle giornate di domenica 30 agosto e dal 3 al 6 settembre.

Gli orari di svolgimento delle attività sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle ore 24, il sabato e le domeniche dalle ore 10 alle ore 24

Il Mercato del Peperone, con gli stand dei produttori del Consorzio del Peperone, sarà dislocato in Piazza Bobba e nei vari punti di accesso al centro storico, all’interno del quale si troveranno anche diversi street food. Domenica 30 agosto lungo l’intero asse di Via Valobra, il mercatino “I prodotti del nostro territorio” proporrà, i prodotti del Paniere della Città Metropolitana di Torino e quelli della Società Orticola di Mutuo Soccorso S.O.M.S. “D. Ferrero” di Carmagnola, dell’Associazione “Stupinigi è”, di Campagna Amica e di altre importanti realtà dell’agroindustria piemontese.

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre, lungo l’asse di via Valobra, in altre aree della città, ci sarà la Festa del Peperone con esposizione e vendita di vari prodotti, commerciali, artigianali e enogastronomici, ma anche cibo di strada di qualità in Piazza Manzoni e in una parte di Piazza Mazzini.



IL CONCORSO MOSTRA/MERCATO DEL PEPERONE

Per tradizione, in Piazza Sant’Agostino nella prima domenica della Fiera che quest’anno ricade il 30 agosto, viene organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone, competizione riservata ai produttori locali con gli eccezionali peperoni vincitori che verranno premiati in un evento presentato dal conduttore radiofonico e televisivo Tinto.



GLI SPETTACOLI E LE MOSTRE

Nel Cortile del Castello (Cortile del Municipio) e in Piazza Italia, in tutte le serate verranno proposti spettacoli di musica e cabaret con ingressi gratuiti e contingentati nel rispetto delle disposizioni di sicurezza.

Come sempre verranno allestite diverse mostre d’arte nei bellissimi musei della città.



LA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS E LA BCC DI CASALGRASSO E SANT’ALBANO STURA

Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS sarà charity partner della manifestazione con diverse iniziative ad essa dedicate.



Il 5 settembre, il dott. Filippo Montemurro, responsabile del DH oncologico multispecialistico dell’Istituto di Candiolo - IRCCS, sarà il protagonista di una delle interviste della Fiera Digitale condotte da Luca Ferrua e nella stessa serata viene organizzata una cena di beneficenza al Pala BCC - Salone Antichi Bastioni con buona parte del ricavato che verrà devoluto alla Fondazione. La cena viene organizzata in collaborazione e con l’importante sostegno della BCC - Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Abano Stura che devolverà alla Fondazione, in aggiunta al ricavato, la somma di euro 10 per ognuno dei commensali.

La cena viene preparata dal ristorante “La cucina piemontese” di Vigone; per maggiori informazioni e prenotazioni telefonare ai numeri 3803264631 – 3807102328.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ONLUS è stata costituita nel 1986 per offrire un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un centro oncologico, l’Istituto di Candiolo (Torino), capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere a disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche.

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro si occupa di reperire le risorse economiche attraverso attività di raccolta fondi e organizza tutte le iniziative e le manifestazioni necessarie per raggiungere questo scopo.

L’Istituto di Candiolo è l’unico centro di ricerca e cura del cancro italiano realizzato esclusivamente attraverso il sostegno di oltre 300 mila donatori privati che, grazie alla loro generosità, ne hanno fatto un centro di rilievo internazionale. L’ Istituto di Candiolo è anche l’unico “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico” del Piemonte, riconosciuto dal Ministero della Salute, a testimonianza delle importanti scoperte fatte e pubblicate sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali. È inserito nella Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e le sue prestazioni sono fornite in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale o in regime di libera professione. Ha iniziato la sua attività nel 1996 e da allora ha sviluppato nuovi spazi e servizi. Oggi si estende su 56.500 mq, di cui circa 10 mila dedicati alla ricerca. A Candiolo lavorano circa 600 persone tra medici, ricercatori italiani e internazionali, infermieri, personale amministrativo e tecnici.

La Fondazione ha previsto per i prossimi anni un importante piano di sviluppo che permetterà all'Istituto di crescere ulteriormente, dotandosi così di nuovi spazi da mettere a disposizione di medici, ricercatori e, soprattutto, dei pazienti e delle persone a loro vicine. L'obiettivo è di curare sempre più persone e sempre meglio.

La BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, main sponsor della Fiera, è la banca locale di credito cooperativo: la banca del territorio nata dalla iniziativa di persone (i Soci) che hanno deciso di unire le risorse e di cooperare per fare impresa bancaria. Oggi la sua presenza si estende ad una delle aree più feconde del Piemonte, dalle porte di Cuneo fino a Torino, con 19 filiali e oltre 110 dipendenti.

Grazie all’importante sostegno della BCC la Fiera propone cene di qualità con l’utilizzo di prodotti di eccellenza, all’interno del Salone Antici Bastioni, ribattezzato per l’occasione Pala BCC.



CHI ORGANIZZA E CHI SOSTIENE LA 71^ FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE

La 71^ Fiera Nazionale del Peperone è organizzata dal Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Pro Loco e con i patrocini del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e della Camera di Commercio di Torino.

I media partner sono La Stampa e Vida Network RadioTv.

La manifestazione è sostenuta dal main sponsor BCC - Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Abano Stura e da diversi altri sponsor privati ai quali va il sentito ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO:

Ufficio Manifestazioni del Comune - Tel. 011.9724222/270 – cell. 3343040338