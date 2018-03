Tutto pronto per la tappa di “Xtreme Days Winter Edition” a Piancavallo

Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento dedicato agli sport estremi e freestyle su neve, che si terrà il 24 e 25 marzo, hanno partecipato anche il Vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello, il vicesindaco di Aviano Danilo Signore e il Direttore del Polo PromoTurismo FVG Piancavallo Enzo Sima.

20 marzo, Pordenone. Presso la sede della Regione FVG a Pordenone si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento Xtreme Days Winter Edition, che si terrà per il secondo anno consecutivo a Piancavallo, dal 24 al 25 marzo 2018. Lanciato nel 2017 come spin-off del noto Festival di sport estremi e freestyle organizzato a Sacile (PN) dall’Ass. Sacile Cambia Marcia, l’edizione invernale vuole diventare un nuovo appuntamento fisso per tutti coloro che amano lo sport e le attività all’aria aperta, da fare da soli, con amici o con la famiglia circondati da magnifici panorami innevati.

Non solo un’occasione per vivere un weekend ricco di esperienze uniche a contatto con la natura, ma anche un vero e proprio impegno per fare sinergia e promuovere il territorio sottolineandone le potenzialità, così come evidenziato dalle autorità presenti in conferenza.



“Dopo aver vinto la scommessa di Misurina, tappa che quest’anno si è aggiunta e ha anticipato l’appuntamento di Piancavallo registrando un successo di presenze, siamo pronti per regalare alla località sciistica friulana una nuova ed imperdibile occasione attrattiva” - ha affermato Gregorio Giust, Presidente Ass. Sacile Cambia Marcia, che ha aggiunto - “Il nostro lavoro è mosso da una grande passione per le bellezze del nostro territorio, un patrimonio che vogliamo far conoscere a più persone possibile organizzando due appuntamenti che strizzano l’occhio a sportivi e semplici appassionati.



“Il polo montano di Piancavallo è cresciuto rispetto al 2016 di poco meno del 16% delle presenze e del 9% degli arrivi, la seconda edizione di Xtreme Days ci consente di allungare una stagione che già grazie a questi numeri è stata importante». il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, rimarca come: «Nel 2017 abbiamo avuto una crescita degli stranieri con il 26% delle presenze in più rispetto allo scorso anno, parliamo di oltre 16 mila persone che hanno scelto le montagne pordenonesi. Abbiamo attuato una strategia importante nel comparto turistico e oggi finalmente stiamo raccogliendo frutti importanti. Xtreme Days sta crescendo e in questa seconda edizione può puntare a fidelizzare gli appassionati della neve attraverso sport spettacolari» conclude.



“L’Xtreme Days ben si inserisce nel progetto “villaggio dello sport” che il polo Pordenonese sta perseguendo sia in chiave invernale che estiva – ha dichiarato Enzo Sima, Direttore del polo PromoTurimoFVG Piancavallo –: non solo le tradizionali discipline sportive legate alla neve (sci alpino, fondo ed sci alpinismo) o quelle di “ultima generazione” (snowboard, freestyle, ski cross) ma anche quelle non necessariamente legate alle federazioni o al solo aspetto agonismo, proprio come quelle che troveranno spazio nel prossimo fine settimana”.



“Coop Alleanza 3.0 sposa la dimensione imprenditoriale con quella etica e sociale: l’espressione concreta di questi valori sono l’impegno nel dare risposte ai bisogni delle persone e delle comunità, garantire convenienza, qualità e sicurezza, sostenere l’economia del territorio, la legalità, la solidarietà e la cultura. Per questo dal 2016, anno in cui Coop Alleanza 3.0 è nata, sosteniamo e promuoviamo questa iniziativa”, queste le parole di Dino Bomben, vicepresidente vicario di Coop Alleanza 3.0, main sponsor dell’evento.



Elisa Palù, dell’Ass. Sacile Cambia Marcia organizzatrice dell’evento, ha dichiarato: “L’originalità delle attività proposte e la professionalità di artisti e sportivi coinvolti, ci permettono di poter regalare ai partecipanti una due giorni di vero svago e divertimento. Voglio ringraziare tutti gli sponsor che ci sostengono e che grazie al loro contributo ci aiutano nella buona riuscita dell’evento.”



XTREME DAYS WINTER EDITION a PIANCAVALLO - programma ed attività previste







>> EVENTI SPORTIVI

Evento clou della tappa di Piancavallo è la Xtreme Winter Trail, la corsa su neve che si terrà domenica 25 marzo alle ore 11.00 e che prevede due formule, una per agonisti e l’altra per le famiglie. La prima si snoda su un percorso di 15 km ed è valida quale finale di Campionato Triveneto Nortec-CSEN Winter Trail del Triveneto mentre la seconda, della lunghezza di 11 km, prevede un percorso amatoriale non competitivo da godersi in compagnia. È possibile iscriversi sul sito www.xtremetrail.it





Il weekend all’insegna del divertimento e dell’adrenalina sarà inaugurato venerdì 23 marzo con l’opening party a partire dalle ore 20.00 e proseguirà sabato 24 marzo con l’apertura del villaggio Xtreme Days alle ore 10.00. Tantissime le discipline e le attività in programma, da praticare in famiglia, con gli amici o in solitaria durante l’arco di tutte e due le giornate. Si potrà camminare con le ciaspole sulla neve fresca insieme a guide esperte, rotolare per lunghe discese all’interno delle snow zorballs, godersi appassionanti esibizioni di slackline, snowkite, speedriding e cimentarsi in escursioni in fat bike, salire in elicottero per emozionanti tour tra i cieli alpini, divertirsi con discese in bob su rotaia o prendere parte all’originale workshop di acroyoga, disciplina da eseguire in coppia che abbina yoga, massaggi thailandesi e acrobatica. Tra gli appuntamenti più attesi ci sono sicuramente la Color ski, la discesa sugli sci più colorata che ci sia e l’escursione di sci alpinismo con guida alpina.







>> INTRATTENIMENTO

Xtreme Days Winter Editon è sinonimo anche di intrattenimento, grazie ad originali eventi all’insegna del piacere di stare in compagnia. Dopo la festa inaugurale di venerdì 23 marzo, il secondo appuntamento per gli amanti della movida, anche sulla neve, è sabato 24 marzo: in mattinata con l’animazione prevista dall’evento Radio Company Xtreme Après Ski e, alle ore 19.30, con l’Xtreme Party. La giornata di domenica 25 marzo prevede feste Après ski e non mancherà il Pasta Party, momento in cui ci saranno anche alle premiazioni delle due Winter Trail. Ad allietare tutto il weekend ci sarà l’intrattenimento musicale offerto da Radio Company.



La tappa di Piancavallo di Xtreme Days Winter Edition è organizzata dall’Associazione Sacile Cambia Marcia e dal Comune di Aviano, con il sostegno di Coop Alleanza 3.0, PromoTurismoFVG, Piancavallo 1265. Radio Company è media partner.