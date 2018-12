Tutto pronto per la tradizionale “Camminata per Santa Lucia”

L'obbiettivo è fare attività fisica e rafforzare l’identità ed il legame con il territorio.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” ed alla vigilia delle festività natalizie, è in programma per giovedì 13 Dicembre alle ore 21 la ”Camminata per Santa Lucia”, ricorrenza particolarmente cara in città.



L’iniziativa è di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto e nelle precedenti edizioni ha riscosso sempre un buon successo di partecipanti.



Gli obiettivi della manifestazione sono quelli di far muovere i cittadinio ed abituarli il più possibile all’attività fisica, ma anche di rafforzare l’identità ed il legame con il territorio proprio grazie ad iniziative abbinate alle festività particolarmente sentite.



Il programma dell’iniziativa prevede il raduno dei podisti alle 21 nel parcheggio del Palazzetto dello sport di San Benedetto del Tronto, una camminata fino alla chiesa di Santa Lucia ed a seguire il ritorno sul punto di partenza.



La partecipazione è gratuita.



Nel corso del 2018 il progetto ha toccato Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Monteprandone, Spinetoli e San Benedetto del Tronto (in occasione della festa del patrono).



