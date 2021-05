Tuttopizza: la fiera quest’anno sarà solo un evento digitale

Nel 2021 Tuttopizza avrà solo un'edizione digitale, per tornare in presenza e in sicurezza nel 2022.

I padiglioni della Mostra d’Oltremare in questo periodo occupati dal Centro Vaccini Anti-Covid e le norme restrittive anti pandemia che ancora non consentono lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche in presenza, hanno spinto Squisito Eventi a rimandare al 2022 l’ edizione in presenza di Tuttopizza, il consolidato appuntamento fieristico di fine maggio per gli operatori del settore pizza.

Per quest’anno, sfruttando le potenzialità del digitale, l’evento avrà solo una versione digitale, un format pensato per rappresentare comunque un’occasione importante per le aziende e i protagonisti del settore che continuano a investire e innovare.



Tuttopizza Digital Edition



L’esperienza del cibo più famoso al mondo, si fa digitale dal 24 al 26 maggio 2021 e tornerà in presenza a fine maggio 2022.

La manifestazione b2b leader per chi lavora in pizzeria, con visitatori nelle 4 prime edizioni provenienti da diversi Paesi del mondo, si svolgerà su una piattaforma on line che consentirà ai partecipanti di assistere via web o via mobile scaricando l’app dedicata, a masterclass, webinar, meeting talk e di interagire con chat, videochiamate, forum e discussioni con una selezione di aziende del settore e tra gli stessi operatori.



“L’evoluzione del mercato e la diffusione della tecnologia ci ha spinto a realizzare questo format digitale come canale comunicativo più idoneo, per far fronte alle difficoltà oggettive del contesto che stiamo vivendo. Siamo riusciti a realizzare l’evento grazie a tutti gli stakeholders della manifestazione: espositori, visitatori, l’associazione pizzaiuoli napoletani e i media partner, che riconoscono in Tuttopizza un punto di riferimento per il settore dei consumi fuori casa” afferma Raffaele Biglietto, direttore e ideatore con Sergio Miccù della manifestazione. “La conferma delle date di maggio è stata quindi ponderata per consentire a tutta la comunità dei pizzaiuoli di vecchia e nuova generazione di ritrovarsi e di confrontarsi sulle tendenze di mercato, in vista della riapertura totale delle pizzerie e di una normalità tanto attesa da tutti” conclude Sergio Miccù - Presidente dell'APN - Associazione Pizzaiuoli Napoletani.



Tuttopizza Digital Edition, una sorta di social network b2b per i pizzaioli sarà una esperienza digitale delle novità del settore e delle tecniche di concezione tradizionale e contemporanea per supportare la rinascita di un segmento fondamentale per i consumi, per la diffusione della dieta mediterranea e per il made in Italy. Tra queste, le potenzialità che il digitale propone per le pizzerie, così come il tema della sostenibilità, del delivery e dei prodotti alternativi e di nicchia.