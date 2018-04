Twirling Santa Cristina: pioggia di medaglie a Cantalupa per la terza prova di Serie B e C

Il terzo appuntamento stagionale per la Serie B e C si è svolto il 21 e 22 aprile a Cantalupa (TO). Tante medaglie alle cristinesi, sia per le buone prestazioni in gara, sia come risultati regionali calcolati sulla base dei tre appuntamenti svolti.

L’ultima prova interregionale Piemonte e Liguria che ha visto in campo le atlete di Serie B e C si è tenuta a Cantalupa (TO) nelle giornate del 21 e 22 aprile ed ha decretato non solo i risultati delle giornate di gara, ma anche i risultati Regionali valevoli per l’accesso al Campionato Italiano che si terrà nel prossimo mese di maggio, il 19 ed il 20, in Sicilia a Santo Stefano di Camastra (ME).



Pioggia di medaglie per le agognine. Risultati dalle gare del fine settimana: conquistano l’oro entrambi i Gruppi in gara: il Gruppo Coreografico Cadetti C ed il Gruppo Coreografico Junior C. Il Team senior B chiude in seconda posizione, il Team Cadetti C “Girasoli” anch’esso sul 2° gradino del podio.



Nella categoria Freestyle Junior serie C emerge Giorgia Mancuso, che si classifica 1°. Medaglia d’argento a Martina Zonca, Freestyle Junior B e bronzo a Sara Mazzola, nella stessa categoria. Argento a Sara Alliata, categoria Freestyle Cadetti serie C mentre il Duo Cadetti Alliata-Fornara è 3°.



Grandi soddisfazioni anche dalle premiazioni dei risultati regionali, che emergono dalla somma dei piazzamenti delle tre prove svolte. Medaglia d’Oro per il Gruppo Coreografico Cadetti C e per il Gruppo Coreografico Junior C. Il Team Junior C “Margherite” ed il Team Cadetti C “Girasoli” sono entrambi terzi classificati regionali.



Ottimo piazzamento per Giorgia Mancuso, 1° regionale nella sua categoria, Freestyle Junior C. 2° posto nella classifica regionale Sara Alliata, Freestyle Cadetti serie C e chiude in 3° posizione Martina Zonca, Freestyle Junior B. 3° posto per il Duo Cadetti C Alliata-Fornara.



Per il Campionato Italiano in Sicilia, hanno conquistato la convocazione e si prepareranno a partire le atlete del Gruppo Coreografico Junior C, le atlete del Team Cadetti C “Viole”, quelle del Team Junior C “Margherite”, il Duo Cadetti C Alliata-Fornara e le soliste: Sara Alliata, Giorgia Mancuso e Martina Zonca.



Il prossimo appuntamento agonistico è con l’ultima prova della massima Serie A nel fine settimana del 5 e 6 maggio al PalaEolo di Castelletto Ticino (NO); le atlete qualificate di serie B e C voleranno invece in Sicilia per il Campionato Italiano il 19 e 20 maggio, a Santo Stefano di Camastra (ME).