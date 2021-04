U-BOAT celebra Roma e Firenze con due orologi in edizione speciale

Un progetto senza precedenti di Italo Fontana, designer visionario di U-BOAT, che celebra con due orologi in edizione speciale la più fine manifattura toscana. La bellezza dell’Italia e i suoi monumenti simbolo, da indossare ogni giorno al polso. Due creazioni, orgoglio di maestria orafa in argento 925 invecchiato, che richiamano la capitale del Rinascimento, Firenze, e quella d’Italia, Roma, attraverso un fine lavoro di cesellatura che riempie i lati delle due casse di armoniosi bassorilievi raffiguranti i monumenti principali delle due città.

Sviluppate sulla base del modello Classico U-BOAT, riportano il brand lucchese al filone del prodotto sartoriale che lo aveva reso celebre con creazioni come le “Opere Uniche” e l’orologio Unicvm.

La scelta delle due città non è casuale e coincide da un lato con la recente apertura della seconda boutique monomarca presso via Strozzi a Firenze, che va a affiancare quella di Ponte Vecchio e dall’altra celebra la presenza ormai consolidata del negozio capitolino di via del Babuino.



Nella versione fiorentina sono finemente riprodotti i due monumenti simbolo, Pontevecchio che si estende in lunghezza su tutta il lato destro della cassa e la Cattedrale di Santa Maria del Fiore posta tra l’ansa dell’orologio e il distintivo copri-corona brevettato.



Nella versione Roma sono stati cesellati invece il Colosseo che abbraccia interamente il lato sinistro della cassa mentre sul lato destro la faćade della Basilica di San Pietro.

Entrambe le creazioni vantano una lunetta in argento anch’essa cesellata a mano che unita ad un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso coprono un quadrante in metallo composto da due strati di cui il superiore nero opaco con indici e numeri tagliati al laser e sfere sempre in metallo verniciate e spazzolate.



All’interno della cassa da 45 mm un movimento meccanico a carica automatica con personalizzazioni su specifiche U-BOAT è sigillato attraverso un fondo chiuso a vite anch’esso personalizzato con il David di Michelangelo nella versione fiorentina e con la Lupa Capitolina in quella romana.



Rifiniscono gli orologi un cinturino laserato in pelle invecchiata realizzato a mano in Toscana da esperti artigiani ed una fibbia ad ardiglione in argento 925 anch’essa lavorata a mano.

Queste due edizioni speciali saranno disponibili solo nelle boutique monomarca delle due città e su richiesta sul sito Internet ufficiale. In più nuove versioni celebrative di altre città potranno essere disegnate e create su ordinazione.

Due creazioni uniche, dal design marcato di U-BOAT, che celebrano, non solo le nostre città eterne e i loro simboli, ma la passione di Italo Fontana verso il suo paese, da sempre fonte di ispirazione, unita alle la più fine artigianalità e maestria orafa di cui l’Italia è da sempre vanto impareggiabile nel mondo.