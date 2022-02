Uber Eats e Flower Burger insieme per un Carnevale colorato, gustoso e genuino

Per celebrare il carnevale meneghino è previsto uno speciale Flower Carnival menù con una sorpresa ad-hoc per festeggiare insieme ai bambini

Il carnevale meneghino è giunto alle porte e Uber Eats ha deciso di festeggiarlo con Flower Burger, la coloratissima veganburgheria, prima in Italia nel suo genere con una proposta 100% plant-based. Dal 28 febbraio al 6 marzo sarà possibile ordinare un Flower Carnival menù in tutti e cinque gli store di Flower Burger presenti a Milano e in esclusiva tramite l’app di food delivery Uber Eats.



Il Flower Carnival menù sarà composto innanzitutto dalla portata principale che prende il nome del ristorante: il Flower Burger, ossia un panino viola con burger di fagioli red kidney, salsa magik, pomodori confit, insalata gentilina, flower cheddar e germogli di soia. Ad accompagnarlo, verranno aggiunti una box di patatine e il salame di cioccolato vegano - tutto ad un prezzo fisso.



I protagonisti del carnevale sono i bambini e proprio loro sono al centro di questa iniziativa: i burger vegani arcobaleno di Flower Burger sono l’alimento ideale per invogliare anche i più piccoli a mangiare in modo genuino, gustoso, ma soprattutto spensierato, a partire dalle pietanze meno usuali. Carnevale significa anche divertimento, ad ogni ordine tramite Uber Eats verrà aggiunta una sorpresa per i più piccini che potranno creare e colorare la loro personalissima maschera di carnevale.



“Pensando al carnevale abbiamo subito deciso di creare qualcosa che fosse adatto a tutti, in particolar modo alle famiglie con bambini. Vogliamo regalare un momento di divertimento e spensieratezza invitando i bambini ad approcciarsi anche a cucine differenti” ha commentato Davide Tronzano, General Manager di Uber Eats Italia.



Tutti coloro che vorranno gustare il Flower Carnival menù di Flower Burger potranno ordinarlo in esclusiva tramite Uber Eats o provalo in uno dei cinque locali di Milano: Flower Burger Tortona, Flower Burger Viale Veneto, Flower Burger Bicocca, Flower Burger S.Giulia e Flower Burger Garibaldi.



