È ufficiale. È nata InArch Toscana

Il 18 febbraio l’Istituto Nazionale di Architettura ha deliberato l’istituzione della Sezione regionale della Toscana. A seguito della delibera, attraverso l’Assemblea Generale del 21 febbraio scorso, è stata così costituita la sezione InArch Toscana ed eletto il primissimo consiglio Direttivo. Il Presidente neoeletto Arch. Daniele Menichini, il Comune di Livorno nella persona di Silvia Viviani, ANCE Toscana nella persona di Stefano Frangerini, i due nuovi vicepresidenti. Queste le 3 cariche Top al vertice.

IN/ARCH è un istituto culturale riconosciuto giuridicamente con Decreto Presidenziale (n. 236 del 28 marzo 1972), e dal 2004 è ISTITUTO SCIENTIFICO SPECIALE per il MIUR, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. L’Istituto Nazionale di Architettura fu fondato nell’ottobre del 1959 da Bruno Zevi, quale luogo di incontro delle forze economiche e culturali che partecipano al processo edilizio: architetti, ingegneri, designer, costruttori, industrie di materiali edili e arredi, istituti di credito edilizio, operatori economici, enti pubblici.

Rappresenta l’incontro tra le forze culturali ed economiche che partecipano al processo edilizio, e ha lo scopo – oggi ancor più necessario – di sollecitare, mediante un’azione continua e diretta, l’interesse della collettività, cui è destinata la produzione architettonica.

Sulle orme ed in coerenza ai principi fondativi dell’Istituto Nazionale, costituisce l’occasione per aprire una nuova prospettiva sull’Architettura e favorirne la diffusione della cultura attraverso la massima apertura alla società civile che ne è la committenza così come ai giovani che saranno i committenti del futuro.

“La disseminazione della cultura dell’Architettura e della qualità del progetto sono fondamentali in una società che vuole attivare una rivoluzione sociale, culturale ed economica anche attraverso la bellezza ed il desiderio di Architettura – dichiara il Presidente neoeletto della sezione Toscana Arch. Daniele Menichini - Non c’è Architettura senza la cultura della committenza che alla bellezza deve essere educata. Di questo ne ho fatto un mantra ed una missione e

InArch sezione Toscana, spero che questa nuova avventura insieme a agli amici del Consiglio Direttivo possa essere il modo per portare avanti ambiziosi progetti a beneficio della società civile in termini di divulgazione”.

L’attenzione sempre più acuta verso la sostenibilità, la fragilità dell’eco-sistema, l’urgenza di orientare le strategie di sviluppo del Paese verso i patrimoni culturali e paesaggistici che ne costituiscono la principale ricchezza sta amplificando la sensibilità diffusa verso l’ambiente e il territorio, rafforzando il concetto di collettività, ampliandolo fino a coinvolgere l’interesse delle generazioni future.

“Siamo lieti di dare un contributo come Amministrazione Comunale e ringraziamo per la vicepresidenza della neocostituita Sezione Toscana di InArch - commenta il Vicepresidente Silvia Viviani - Abbiamo aderito da subito alla fondazione della Sezione e con convinzione, nella consapevolezza dei valori che questa associazione culturale esprime da oltre mezzo secolo. Crediamo nella formazione e nella diffusione culturale, nella costruzione di competenze e nella comunanza di intenti per la qualità degli ambienti ove vivere e per la difesa degli interessi generali mediante quello scambio che lo Statuto di InArch definisce l'incontro delle forze economiche e culturali del Paese”

Occorre cogliere questo particolare momento post pandemico per allontanarsi dal compiacimento estetico dell’egocentrismo e riconoscere il paesaggio, l’ambiente ed il costruito come beni comuni riportandosi alla dimensione eco-centrica e responsabile.

"ANCE Toscana partecipa con entusiasmo alla costituzione di InArch Toscana, lieta di contribuire con i contenuti culturali dei costruttori, insieme agli Architetti, nel processo di transizione ecologica e digitale del nostro settore - dichiara Stefano Frangerini Vicepresidente della Sezione - Ciò che si pensa, che poi si progetta, deve essere ben realizzato e funzionare correttamente e soprattutto conformemente agli obiettivi della mente creativa del progettista, in forte equilibrio e perfetto inserimento nello spazio e nell'ambiente circostante e questo è deputato all'intrapresa, alla conoscenza e alla professionalità del costruttore e del suo modello di impresa."



Ecco il primo Consiglio Direttivo di IN/ARCH Toscana eletto, che rimarrà in carica per i prossimi 3 anni:

Presidente Arch. Daniele Menichini

Vicepresidente Dott.ssa Silvia Viviani Comune di Livorno

Vicepresidente Dott. Stefano Frangerini ANCE Toscana

Segretario Sandra Gambassini Pathos Comunicazione

Tesoriere Avv. Michela Passalacqua

Consigliere Arch. Marco Del Francia

Consigliere Roberto Bosi Proviaggi Architettura

Consigliere Arch. Antonio Marino

Consigliere Arch. Simone Bellini