“Ulisse: il viaggio come conoscenza” a Forlì, mercoledì 7 Ottobre 2020

Ciclo d’incontri collaterali alla mostra “Ulisse. L’arte e il mito”, a cura dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Associazione Nuova Civiltà delle Macchine





Ciclo di incontri “Ulisse: il viaggio come conoscenza”



7 Ottobre 2020 | ore 17,00,

Sala Mazzini | Corso della Repubblica 88 | Forlì



Nel corso della storia della vita sul pianeta Terra il genere Homo e in particolare la specie sapiens hanno dato una formidabile accelerazione a un altro tipo di evoluzione, oltre quella biologica: l’evoluzione culturale, fondata sulla conoscenza. Conoscenza che si diffonde secondo meccanismi lamarckiani invece che darwiniani e, dunque, con grande rapidità. Un tipo particolare di conoscenza è quella scientifica nata di recente (meno di 2500 anni fa).

La scienza ha seguito uno sviluppo tortuoso: ha avuto inizio in epoca ellenistica, è arrivata tardi in Europa, dove si è poi sviluppata in maniera enorme.



Oggi la ricerca scientifica sta assumendo una dimensione davvero universale, coinvolgendo sempre più le grandi escluse, le donne, ed è coltivata in quasi tutte le nazioni del pianeta. La scienza sta dando un formidabile contributo a creare la “società della conoscenza”.



Tuttavia in questa società la conoscenza è troppo spesso un fattore di esclusione e non di inclusione sociale, il che costituisce un tradimento delle sue caratteristiche.



PROGRAMMA:



ore 17.00: registrazione dei partecipanti

ore 17.15: saluto di benvenuto e presentazione

ore 17.30: conversazione con Pietro Greco giornalista scientifico e scrittore – cittadino onorario di Forlì



Gli incontri si terranno in presenza dei relatori L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza.

Incontri validi come corso di formazione per docenti.

E’ necessario registrarsi sulla piattaforma S.O.F.I.A.

I docenti che si registreranno e non potranno assistere in presenza diretta, riceveranno una mail con il link per potersi connettere.

Per informazioni e prenotazioni: info@nuovaciviltadellemacchine.it o telefonare al: 3356372677



Si comunica che in presenza diretta, e con la garanzia del distanziamento, la sala può contenere 100 persone.

Sarà attivato un registro dei partecipanti.

Sarà possibile seguire gli incontri in diretta streaming sul canale YouTube dell’Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.













