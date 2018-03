Ultima lezione Corso gratuito di autodifesa per donne

Il corso è stato tenuto dall’istruttore Emanuele Conti e l’ultima lezione si svolgerà venerdì 30

ASCOLI – Si conclude venerdì 30 marzo il “Corso gratuito di autodifesa per donne”, promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, con il patrocinio ed il sostegno della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche.



All’iniziativa, che si è tenuta presso la Palestra Yuki Club di Ascoli Piceno, hanno partecipato donne di ogni età.



Il corso è stato tenuto dall’istruttore Emanuele Conti e l’ultima lezione si svolgerà venerdì 30 marzo dalle ore 17,30 alle 18.30. E’ ancora possibile iscriversi al corso e partecipare all’ultima lezioni, per maggiori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del corso (3288777737).



L’iniziativa rientra inoltre nel quadro delle iniziative programmate nel territorio regionale al fine di promuovere l’attività fisica tra i cittadini in applicazione del Piano regionale della prevenzione”.



Per ulteriori notizie sull’iniziativa si può consultare il sito www.usaclimarche.com