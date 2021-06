Un audiobook per superare lo stress da pandemia: L’orologio della Mente di Vera Slepoj in versione audio con GOODmood e Linea Edizioni

La rubrica giornaliera in risposta alle lettere dei lettori veneti diventa un manuale nazionale di automedicazione per gestire l’ansia, l’angoscia, la paura, la rottura delle certezze, la solitudine, la precarietà del futuro, la scoperta della fragilità del pianeta

L’orologio della mente della dottoressa Vera Slepoj, piccolo manuale di automedicazione per gestire l’ansia, l’angoscia, la paura, la rottura delle certezze, la solitudine, la precarietà del futuro, la scoperta della fragilità del pianeta, è disponibile anche in versione audiolibro grazie alla collaborazione tra GOODmood, editore digitale di audiobook, con oltre 1.300 titoli distribuiti, di cui 700 proprietari, e l’editore LINEA edizioni.



Nato in pieno contesto pandemico per offrire strumenti di automedicazione psicologica per proteggere la psiche dalle emergenze, L'orologio della mente è distinto in due parti: la prima è dedicata alle tipologie sociali interessate dall’emergenza psicologica, la seconda alla raccolta delle lettere inviate dai lettori delle testate editoriali del Gruppo GEDI da cui il progetto ha avuto inizio.



“Durante la recente pandemia abbiamo assistito ad un’incredibile esplosione di audiobook e podcast di ogni tipo, da quelli di intrattenimento a quelli legati al benessere: per noi di GOODmood mettere le nostre tecnologie, e competenze nel settore audio, a disposizione di un manuale di automedicazione così autorevole, come “L’orologio della mente” della dottoressa Vera Slepoj, ci rende parte attiva di un progetto editoriale nato a livello territoriale, il nostro Veneto, all’inizio della pandemia, e che ora può diventare ancora più capillare su tutto il territorio nazionale attraverso un mezzo gentile, l’audiolibro, ma portatore di messaggi di speranza e ripresa” - commenta Paola Ergi, Co-Founder, Partner e Digital Publisher di GOODmood.it.



Nato a marzo 2020 su volontà di Paolo Possamai, direttore delle testate editoriali del Gruppo GEDI del Veneto, quale rubrica quotidiana per le lettere dei lettori indirizzate alla psicologa Vera Slepoj; a gennaio 2021, Linea edizioni ha raccolto il materiale emerso dalla rubrica per farne un manuale distribuito gratuitamente in 51 mila copie, gentile omaggio di Fabio Franceschi presidente di Grafica Veneta, allegate ai giornali del Gruppo GEDI. A un anno di distanza dal lockdown, marzo 2021, Linea edizioni ha pubblicato il libro in versione aggiornata e l’ha distribuito a livello nazionale nelle librerie e nei portali online.



“Il virus e le pandemie vengono viste come le nuove guerre del pianeta, e il rifiuto e l’impreparazione politica e culturale dovranno fare i conti con un futuro esistenziale che potrebbe presentarsi diverso. L’esigenza sarà quella di diventare autonomi dal mondo degli adulti che non ha saputo contenere e mantenere. Sarà la qualità della vita e del pensiero a rendere la globalizzazione una risorsa, privandola però dello sfruttamento sociale in atto.” - dichiara la dottoressa Vera Slepoj - “Costretti praticamente chiusi in casa, è opportuno mettere in atto una sorta di percorso di auto-analisi con una sequenza di azioni personali o familiari: è necessario dividere il percorso come un viaggio di autoanalisi o di automedicazione. La cura e l’automedicazione psicologica che questo volume insegna può accompagnarci ad attraversare i cambiamenti che il futuro ci imporrà.”



“La versione audiolibro “L’orologio della mente” realizzata con GOODmood rappresenta un’ulteriore evoluzione del progetto intrapreso un anno fa e ne conserva tutta la finalità sociale e solidale, amplificando ulteriormente la portata ma mantenendo la sua missione di sostegno della comunità nazionale.” - commenta Lisa Marra, direttore editoriale, Linea Edizioni - “La sinergia di pubblicazione tra libro e mezzo audio confermano come questo manuale sia uno strumento indispensabile per affrontare le emergenze che ciascuno di noi si trova ad affrontare lungo la propria vita, ancora di più prezioso se mirato a gestire le situazioni psicologiche prodotte dalla situazione eccezionale che tutti stiamo vivendo da un anno a questa parte”.



La versione audiolibro de L’orologio della mente di Vera Slepoj pubblicato da GOODmood editore è disponibile su Audible e iTunes.



L’OROLOGIO DELLA MENTE

Autore: VERA SLEPOJ

Lingua: Italiano



L’argomento

Tutto nasce dalla volontà di un direttore illuminato e da una proprietà editoriale consapevole del rapporto con i lettori, che ha reso possibile la realizzazione di questo piccolo manuale di automedicazione per gestire l’ansia, l’angoscia, la paura, la rottura delle certezze, la solitudine, la precarietà del futuro, la scoperta della fragilità del pianeta. Risulta indispensabile imparare a conoscere i propri limiti e i propri sintomi. La cura e l’automedicazione psicologica che questo volume insegna può accompagnarci ad attraversare i cambiamenti che il futuro ci imporrà. Vera Slepoj



Gli autori



Vera Slepoj, psicologa, psicoterapeuta e scrittrice, già membro di tutte le commissioni ministeriali per l’attivazione dell’ordine professionale, presiede la Federazione italiana psicologi e l’International Health Observatory. Tra le molte pubblicazioni ricordiamo: Capire i sentimenti (Mondadori, 1996, ristampato nel 2020), Cara TV con te non ci sto più (insieme a Marco Lodi e Alberto Pellai, Franco Angeli, 1997), Legami di famiglia (Mondadori, 1998), Le ferite delle donne (Mondadori, 2002), Le ferite degli uomini (Mondadori, 2004), L’età dell’incertezza (Mondadori, 2009), Le nuove ferite degli uomini (Cairo, 2010), La psicologia dell’amore (Mondadori, 2015) e Capire i sentimenti (Mondadori, 2020, riedizione Oscar Bestseller). Ha altresì curato rubriche tema psicologico nelle riviste Io Donna del Corriere della Sera, e sui settimanali Oggi, Gioia, Diva e Donna e sulla rivista Giallo. Collabora con Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova Venezia, Il Corriere delle Alpi.



Klaus Davi, scrittore, imprenditore e giornalista, inizia nel 1991 la collaborazione con Il Corriere della Sera, per poi maturare diverse collaborazioni con molte testate, tra cui Panorama, L’Unità, La Stampa e Il Foglio. È titolare di un’agenzia di comunicazione che cura l’immagine di grandi aziende italiane e straniere e istituzioni.Nel 2018 ha vinto il Premio Borsellino per il giornalismo. Ha scritto numerosi saggi sulla comunicazione politica e nel 2020 ha pubblicato il libro I killer della ‘ndrangheta.

Per dieci anni è stato responsabile della comunicazione della Federazione Italiana Psicologi.



Paolo Possamai, giornalista e storico, da aprile 2016 è direttore dei quotidiani veneti del Gruppo GEDI, Il Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso, La Nuova di Venezia e Mestre, Corriere delle Alpi. Collabora con il canale televisivo Rai Storia e con Rai Radio 3 per il programma “Prima Pagina”.

Tra i suoi libri ricordiamo Il Caffè Pedrocchi. La storia, le storie (Il Poligrafo, 2015), Andrea Palladio e il Monte Santo di Vicenza (De Luca, 1994), Guida ai luoghi e ai tesori del Santo (De Luca, 1995).



GOODmood è un editore digitale leader in Italia nella produzione di audiobook, con oltre 1.300 titoli distribuiti, di cui 700 proprietari. Fondata da Marcello Pozza e Paola Ergi, professionisti del mondo della voce e della radio, con oltre 40 anni di esperienza e collaborazioni importanti con player come, Radio Deejay con l’apertura degli studi milanesi e il rilancio del network Radio Kiss Kiss. Da oltre 20 anni l’azienda è specializzata nella produzione di audiobook di diversi generi - dai gialli ai contenuti di self help e formazione - e vanta produzioni con grandi scrittori italiani quali Mauro Corona, Matteo Strukul, Enrico Brizzi, Claudia Durastanti e molti altri. I titoli degli audiobook della GOODmood Editore, ben conosciuti nel settore per l’alto livello qualitativo, editoriale e sonoro, sono presenti su Audible, Storytel, Google Play ed Apple Books.



Per consultare il catalogo completo: www.goodmood.it



Nel 2018 GOODMood ha lanciato la creative factory operante nell'ambito del Marketing & Comunicazione attraverso l’uso dello strumento del podcast: goodadd.it. Nel 2020, nasce la piattaforma proprietaria di podcasting 4tracce.fm.