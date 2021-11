Un autunno da cogliere in castagna con le nuove creme di marroni e il miele VIS

Tre referenze omaggio alla bontà del frutto simbolo della stagione, da gustare in ogni momento della giornata. Sono le creme di marroni e l’inconfondibile miele di castagno. Tre prelibatezze nate nel cuore della Valtellina Food Valley

Tempo d’autunno, tempo di castagne, ma soprattutto di marroni: grandi, rotondi, zuccherini e croccanti, amati e prediletti da pasticceri e golosi che in questa stagione ne fanno incetta per torte e preparazioni di ogni tipo.



Vis, l’azienda valtellinese specializzata in confetture ad alta percentuale di frutta e prodotti conservieri di qualità, propone la sua meravigliosa crema di marroni, ideale per una colazione o una merenda autunnale o invernale, energetica e golosa, perfetta anche per torte, crostate, brioche e pan brioche.



Due le versioni a disposizione degli appassionati alla ricerca delle squisitezze made in Italy: la crema di marroni della linea Poesie di Frutta e la crema di marroni della linea Natura Golosa, che vanta ben 16 referenze tra cui i frutti rossi come mirtilli, more, ribes, lamponi e frutti di bosco, i gusti più amati e richiesti dai consumatori in tutte le stagioni dell’anno.



Bastano quattro semplici ingredienti (marroni, zucchero, aroma di vaniglia e gelificante) per creare dopo una lunga lavorazione la sua inconfondibile consistenza cremosa, anche grazie al quantitativo di marroni utilizzato: ben 55 g per 100 g di prodotto. Un’alternativa golosa e ricca di energia a dolci e snack confezionati, ottima per le merende dei più piccoli.



E cosa dire del miele di Castagno Vis? Una vera eccellenza italiana dal gusto intenso, pungente e persistente. Non eccessivamente dolce, lascia quel tipico retrogusto assolutamente unico, ideale da abbinare ai formaggi o a una buona ricotta o, ancora, da utilizzare in un dolce alle mele o al cioccolato per conferirgli ulteriore personalità.



Oltre a quello di castagno, Vis produce anche il miele d’Acacia che viene prodotto dai migliori apicoltori della Lombardia, il Millefiori, con miele proveniente unicamente dalla Valtellina, premiato da Altroconsumo come migliore referenza tra 22 prodotti testati, e, infine, quello di Tiglio, noto per il suo retrogusto fresco, quasi a ricordare delle note di menta.



Tutti i prodotti e le linee Vis sono disponibili nei migliori punti vendita della grande distribuzione e nella sezione shopping del sito internet: http://eshop.visjam.com/



Prezzi consigliati

Miele castagno Vis, 500 g: 8,36 €

Crema marroni Vis Natura Golosa: 2,97 €

Crema marroni Vis Poesie di Frutta: 3.29 € (solo nei punti vendita)