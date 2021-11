Un’azienda cortonese porta quarantamila capponi sulle tavole del centro Italia

Un’azienda cortonese porterà quarantamila capponi sulle tavole delle festività del centro Italia. Questa ingente mobilitazione sta vedendo per protagonista Alemas che, punto di riferimento in Toscana nel settore avicolo, ha rinnovato il proprio impegno nell’allevamento e nella distribuzione di una delle carni maggiormente caratteristiche della gastronomia natalizia. Il lavoro di questa realtà sarà orientato infatti a rifornire i mercati di Toscana, Lazio, Marche e Umbria con un tradizionale prodotto che caratterizzerà i pasti di migliaia di famiglie, coordinando una rete con quattordici allevamenti diffusa tra le province di Arezzo, Siena e Grosseto. Le ormai prossime festività di Alemas saranno scandite anche da un contest fotografico che, da mercoledì 1 dicembre, è volto a valorizzare la cucina natalizia a base di carni bianche.

Alemas, nata nel 1957 e forte di settanta dipendenti, ricoprirà dunque un ruolo importante nel mantenere in vita una tradizione storica come quella del cappone che caratterizzerà i pasti di migliaia di famiglie. La scelta dell’azienda è stata di investire nella realizzazione di allevamenti etici ed eco-sostenibili capaci di garantire un’alta qualità delle carni attraverso elevati standard nella cura e nel benessere di ogni animale, con ambienti con luce e aereazione naturali, con grandi spazi dove muoversi a terra in libertà e con un’alimentazione con mangimi sani e senza farine animali. Un’ulteriore caratteristica di Alemas è infine rappresentata dalla totale “toscanità” dei propri capponi, risultando come l’unica realtà dell’intero settore avicolo a vantare lo svolgimento in regione di ogni fase del ciclo produttivo, dalla nascita alla distribuzione.



Le ormai prossime festività di Alemas saranno scandite anche da un contest fotografico volto a valorizzare la cucina natalizia a base di carni bianche. Questa iniziativa, dal titolo #AtavolaconAlemas, è giunta alla seconda edizione e nasce per stimolare la sperimentazione ai fornelli attraverso la preparazione e la condivisione di ricette capaci di unire tradizione e creatività, con una giuria che individuerà poi i tre vincitori in base a parametri quali “Idea e originalità”, “Abbinamento dei gusti” e “Estetica e presentazione”. Il concorso prenderà il via mercoledì 1 dicembre e proseguirà poi fino a giovedì 6 gennaio, con ogni partecipante che sarà invitato a mettersi alla prova con piatti a tema natalizio che dovranno poi essere fotografati e postati su Facebook e Instagram per dar vita ad un vero e proprio ricettario digitale da cui ogni utente del web potrà trarre idee da portare a tavola nel corso delle festività. «Il cappone è, da sempre, ritenuto il re della tavola natalizia - ricorda Andrea Lazzeri, responsabile di produzione e logistica di Alemas, - dunque il nostro impegno è orientato, anno dopo anno, a mantenere viva questa antica tradizione attraverso un grande sforzo per l’allevamento e la distribuzione di questo animale. La volontà di custodire le tradizioni è anche espressa dal contest fotografico che configurerà una nuova occasione per raccontare e condividere idee sulla cucina in un periodo caratterizzato da aggregazione, socialità e sapori come quello natalizio».