Cosa ci ha insegnato la pandemia, e come stiamo vivendo il trauma della separazione tra i corpi. Il non contatto, cosa significa....breve risposte sul significato dell'Embodiment dal punto di vista filosofico e secondo il profilo della Danza\Movimento Terapia APID.

UN CORPO IN ATTESA.

Come trasformare una difficoltà in opportunità.

A cura di Simonetta Cianca

Psicologa, Danza\Movimento Terapeuta APID (Associazione Professionale DanzaTerapeuti (www.apid.it), Art Psychotherapist Art Therapy Italiana (www.arttheerapyit.org) Docente formatore CFP Roma Capitale





Cosa ci ha insegnato questa pandemia? Come saremo dopo? Speranza, cinismo, come andrà a finire? Cosa dovremo fare per riconnetterci alla relazione fisico\corpo e gestire le proprie emozioni? Cosa abbiamo dovuto attivare per convivere col trauma della distanza della relazione tra i corpi?

Queste le domande che stanno attraversando la coscienza dell'umanità in questo periodo di chiusura ai contatti fisici, non abbiamo ancora risposte ma una nuova visione della vicinanza ha assunto grande importanza all'interno delle nostre vite, siamo propensi a considerare il nostro corpo e la distanza dall'altro, una pausa consapevolmente forzata che ci permette di spostare l'attenzione dal pensarlo al sentirlo.

L'aspettativa del prenderci cura di noi stessi anzichè riportarci al naturale rapporto che si ha con la natura e con la fisicità organica ci immette in una dimensione di separatezza e di solitudine dandoci l'illusione di avere più tempo a disposizione per rivolgerci intimamente ai nostri corpi. Nell'incertezza del “poi che succederà” un sentire più umile e pragmatico, dove il corpo è percepito come un entità virtuale, ci appare con una sensibilità allarmante nei confronti della realtà nefasta così vicina anche quando a noi lontana. In questa pausa forzata dove la distanza fisica assume il carattere di anatema della salute, ci troviamo a ridefinire il significato di empatia ovvero la capacità di porsi nello stato d'animo dell'altro, di mettersi nei suoi panni, nel mentre si sponsorizzano standard comunicativi che sollecitano e premiano la solitudine e lo star lontani. Una condizione che presenta grande incertezza su più fronti, unica fonte attendibile per molti la scienza che diviene unico appiglio. Un cambiamento c'è stato nell'arresto della comunicazione corpo a corpo, soprattutto si sono sospese molte forme di azione, concentrandosi sull'ascolto delle proprie emozioni e vivendo intensamente la separazione o la ridefinizione dei propri affetti.

Come scrive lo psicoanalista Massimo Disint1“in questi giorni il silenzio può dirci\darci molto. Questa pausa forzata dalle parole può aprire spazi di ascolto dentro noi stessi. Mai come adesso il silenzio ci viene incontro, ma per conoscerlo dobbiamo “volerlo” avvicinare, dobbiamo silenziare!”

Paura del contagio dall'altro da me

viviamo una concezione del tempo sospeso in una fase di distanziamento sociale, sospensione delle quotidiane attività e allontanamento tra i corpi anche quelli dei nostri cari, ci allontaniamo e ci avviciniamo sempre di più ad uno stato di immobilità esteriore aspettando che passi la paura del contagio. In questo particolare momento tutto ci porterebbe ad essere concentrati sui nostri pensieri, emozioni e vissuti di movimenti al nostro mondo interno, ma il corpo parla il suo linguaggio e proprio nel tempo del COVID-19 suscita interesse di molti studiosi e frequentatori del web.



Il ruolo dei corpi virtuali in situazione di pandemia



Siamo fermi a casa, o siamo stati fermati, veniamo sollecitati ad incrementare e usare alcune funzioni della mente come il pensiero l'attenzione l'intuizione e la percezione, funzioni mentali che hanno il compito di organizzare o dotare di significato stimoli sensoriali (vista soprattutto) molto utili per entrare sempre di più nell'apprendere le nostre nuove forme di comunicazione che ci permettono di restare in contatto virtuale e simbolico con l'altro. Sebbene sia legittimato farsi la domanda se il corpo sia il grande assente e quanto è coinvolta la dimensione corporea nella realtà virtuale, è attraverso il meccanismo dei Social-Network e la pratica online, che impariamo a riconoscere un'opportunità, rivoluzionaria per molti di noi, in diversi campi anche somatici, che ci aiuta a sopportare la distanza fisica seppure come prodotto sintetico. Per alcune persone il corpo è un sistema concreto che viene separato dalla mente che invece è un sistema complesso da indagare così come la psiche. Ma il corpo racconta la psiche, e il passaggio tra corpo e psiche viene mediato dalle emozioni che sono il punto di confluenza tra il fisico e il mentale. In tempi di crisi o di caos il corpo può essere rappresentato nella sua doppia valenza interpretativa ed essere vissuto o come un ancora a cui attenersi come risposta maniacalmente tranquillizzante, oppure si percepisce e, finalmente si comprende, che una componente psicologica aleggia intorno al nostro sentire corporeo. Un'occasione da non perdere per ritornare ad un sentire più autentico del nostro essere a partire proprio dal fare esperienza di come viviamo nel e con il nostro corpo.

I corpi si contagiano attraverso il contatto tra persone attivando

una relazione interpersonale.

Il pensiero filosofico intorno alla “cognizione incorporata” (concetto ideato da una corrente di filosofi, cognitivisti e ricercatori di intelligenza artificiale) sostiene che la natura della mente umana sarebbe ampiamente determinata dalle caratteristiche e dal movimento del corpo umano. Dal punto di vista filosofico2, della fenomenologia, e della psicologia descrittiva, la nozione di corpo viene ricollocata nell'esistenza, nel tornare alle cose stesse e quindi tornare al corpo. Concetto così ben espresso dalle parole di Gilberto Gobbi: “il corpo mi colloca nello spazio e contemporaneamente mette lo spazio dentro di me. Il corpo ci proietta nella nostra identità. Siamo noi, unità inesprimibile dell'esistenza in una unica persona.” 3





Io sono il mio corpo

Danza\Movimento Terapia, una psicoterapia attraverso il movimento.

Quando ad esempio, siamo testimoni e osservatori di una coreografia i nostri sentimenti più intimi vengono toccati dal coinvolgimento emotivo sia nel bene che nel male. Nella danza il corpo, il fisico e lo spirituale non sono due campi separati, ma due aspetti di una stessa realtà. Con la danza si esprime un atto simbolico che in origine accompagnava tutti i momenti significativi della vita dal sacerdote allo sciamano, agli eventi propiziatori e narrativi della natura.

L'antropologo e filosofo David Le Breton suggerisce una definizione della danza per me molto suggestiva, ..la danza è una forma di sovvertimento radicale della simbologia del corpo.4

Nei primi anni del novecento, nel nord Europa, avviene una inesorabile rivoluzione nell'orientamento filosofico ed artistico denominata come Movimento dell'Espressionismo ovvero la propensione di un artista a esaltare il lato emotivo della realtà rispetto alla realtà percepita come oggettiva. In questo periodo si fa avanti una nuova concezione del corpo, che prende le distanze da quella accademica e recupera quello spazio espressivo del corpo e del mondo interiore. Si passa dal concetto di Korper- kultur in Germania alla visione naturalistica e spirituale del corpo\anima\spirito un movimento che mette in primo piano la persona e non la performance.5 In quegli anni, e in quel contesto culturale si affaccia in Europa una disciplina che valorizzava la cura e l'integrazione psicofisica della persona nelle sue peculiari applicazioni: la Danza\Movimento Terapia6 oggi considerata a livello internazionale7 Nel mio lavoro di Danzaterapeuta, il corpo è presente anche nell'assenza. Sostenere la cura del disagio e la sofferenza delle persone causate in questo momento da stili di vita stressanti e nel perlustrare i contenuti sintomatici del corpo come disturbi cronici nella quotidianità, mal di schiena, tensione muscolare diffusa, postura non equilibrata, mal di testa, insonnia nausea ecc., attraverso un processo di integrazione psicocorporea, sottolinea ancor di più che il coinvolgimento tra terapeuta e paziente, alla base nella dinamica relazionale, avviene nell'esperienza del processo empatico di consapevolezza che ha origine nel corpo attraverso il suo linguaggio e nella relazione con l'altro.

L'adattamento online dello spazio del setting terapeutico, ha causato perdita del contatto primario tra corpi, ha anche attivato però, se possiamo dire, un percorso iniziatico verso l'opportunità di approfondire una alternativa alla rinuncia, anche se con caratteristiche molto diverse costruendo cioè relazioni virtuali. così che con la pandemia, il tempo e lo spazio hanno assunto connotati metafisici.

In danza\movimento terapia si utilizza una forma di quello che viene definito “Embodiment” ovvero l'immagine incorporata delle proprie emozioni.

L'Embodiment riguarda innanzitutto una pratica: noi incarniamo (embody) qualcosa quando ne abbiamo esperienza diretta e quando crediamo in quello che facciamo. Oggi l’Embodiment è qualcosa di più, è anche una riflessione, sulle sensazioni e le emozioni, la capacità di sentirsi attraverso il movimento e le sensazioni interne del corpo, ha a che fare con la conoscenza attraverso l’esperienza del corpo, che ci dà una chiara sensazione di noi stessi.

In questa fase di Arresto sospensione imprevedibilità insicurezza tornare al nostro corpo significa tornare ad ascoltare il nostro ambiente naturale che ci fa percepire la sensazione di noi stessi come un corpo ambiente un corpo che esiste in connessione con il pianeta in Pandemia,un corpo virtuoso e ferito che viene privato della sua linfa vitale (bisogni, necessità, desideri).

Nell'esperienza del vissuto in pandemia trovo la mia vita molto cambiata percepisco il corpo attraverso tutti i fattori che hanno a che fare con le mie emozioni più profonde che hanno a che fare con i percorsi di vita finora trascorsi. Rifletto sull'ascolto, il bisogno, il desiderio, di tornare al corpo e quindi alla natura, alla terra ed alla libertà. E lì, dietro la mia interrogazione di come sarà il domani lascio fluire i miei pensieri e....

Secondo il poeta John O’Donohue, il comportamento di un fiume è degno di essere emulato. Un fiume si arrende al suo pellegrinaggio, raramente deve fare sforzi e rimane se stesso per tutto il percorso. Un fiume è tutt’uno con la sua mente sinuosa, mai a disagio con il suo ritmo e scorre con grazia attraverso la diversità. È un’incessante presenza che accarezza le rive, scandendo il suo viaggio e sollevando una musica sepolta”. Sii come quel fiume!





Edmond Husserl (1859-1938), filosofo fenomenologico del 900 (è suo il termine Filosofia fenomenologica) descrive l'Intuizione come atto fondamentale, stupore originario, “guardo le cose come la prima volta, per loro stesse”. Nell'opera del 1931 “Meditazioni Cartesiane” distingue tra corpo proprio e i corpi fisici che troviamo nello spazio.

M.Ponty. svilupperà questa istanza legata alla centralità del corpo. Noi non abbiamo un corpo ma siamo un corpo. Riflessività legata al rapporto che ognuno ha con il proprio corpo. - (Fenomelogia della percezione)

Gilberto Gobbi articolo “Il corpo come identificazione”.

D. Le Breton relazione Atti convegno APID 2010 DMT e corpo contemporaneo.

Nell’autunno del 1900 nasce “Monte Verità” un luogo creato in nella regione del Lago Maggiore per progettare e creare un nuovo mondo, un’alternativa a un presente sempre più industrializzato e veloce che minacciava il loro corpo e la loro anima. Laboratorio per nuovi stili di vita e di arte. Per più di un decennio il Monte Verità esercitò un enorme fascino magnetico. Nel corso degli anni, il luogo accolse personaggi del mondo dell'arte, della scienza e della cultura curiosi ed interessati a quella visione nuova. Anche le ballerine Isadora Duncan e Mary Wigman, e il coreografo Rudolf von Laban, soggiornarono e praticarono “la nuova forma di vita”. Una concezione del corpo diversa nasce proprio dalla danza – moderna: con precursori e teorici della danza del “900 quali: Del Sarte – I. Duncan – M.Graham M.Wigman – R.Laban – I.Bartenieff.