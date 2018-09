Un corso gratuito di yoga ad Ascoli Piceno

Lezioni presso la palestra Yuki club

ASCOLI - Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di yoga (8 lezioni fino al 12 ottobre) in programma dal 25 settembre presso la Palestra Yuki Club ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa è allestita da Cooperativa Sociale DLM e Palestra Yuki Club, rientra nel progetto “Laboratori territoriale di prevenzione del tumore al seno”, programma realizzato grazie ad un contributo offerto dalla Susan G. Komen Italia Onlus, dalla Fondazione Carisap e dalla Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche (che ha anche concesso il patrocinio).

Sono due gli appuntamenti settimanali il martedì dalle ore 19,30 alle 20,30 ed il giovedì dalle ore 20,30 alle ore 21.30.

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino o un asciugamano.

Per maggiori informazioni si possono contattare il seguente recapito: 3389415641 oppure visitare il sito www.cooperativemarche.it nella pagina dedicata al progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno”.