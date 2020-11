Un dolce mondo da scoprire: ecco le nuove specialità per Natale di Angelo Inglima, pasticceri dal 1964

Il valore della tradizione, lo sguardo al futuro

E’ il 1964 quando Angelo Inglima, poco più che un ragazzo, apre la sua prima bottega a Canicattì. Ha appreso i segreti dell’arte pasticcera dallo zio e, con questo prezioso bagaglio di conoscenze, i sogni concreti da gran lavoratore e l’appoggio della madre, inizia una vita dedicata ai dolci della tradizione siciliana e, precisamente, agrigentina.

In questo piccolo mondo, che è il laboratorio di Angelo, nasce Giovanni che cresce tra mandorle e farina, zucchero e marmellata. Anche la sua vita si intreccia presto con quella della pasticceria: dopo la scuola c’è sempre qualcosa da fare insieme al padre e, così, quasi inconsapevolmente la passione per l’arte dolciaria si fa spazio dentro di lui. Ancora adolescente decide che quella è la sua strada, affiancando Angelo nel lavoro, imparando tecniche, ascoltando consigli, seguendo le ricette di famiglia, perfezionate negli anni e tanto amate dalla clientela.



Quella di Angelo e Giovanni è una bellissima storia di artigianalità, di impegno e dedizione, di saperi antichi trasmessi da padre in figlio con i gesti, gli sguardi, l’esempio e poche parole.

Da due anni Angelo ha passato il testimone a Giovanni, che ha portato nell’attività la sua visione luminosa e contemporanea del lavoro e della pasticceria. Il passato è lì, patrimonio rispettato e custodito con cura, ma l’orizzonte è ampio: la voglia di sperimentare, di scoprire nuovi paradigmi dolciari, di seguire le proprie intuizioni è un continuo stimolo a evolversi e a definire uno stile originale e riconoscibile.

Giovanni è un innovatore: segue le sue intuizioni, prova, sbaglia e riprova ancora, fino a raggiungere il risultato atteso. Parte sempre da materie prime di altissima qualità, quelle che meglio esprimono il carattere del proprio amatissimo territorio di appartenenza; poi ci mette creatività, tenacia e passione. E’ affascinato dalle contaminazioni: tra le sue prelibatezze si possono trovare interessanti rivisitazioni di dolci tipici di altre regioni.

Una scelta che impegna Giovanni quotidianamente è quella di proporre alla clientela prodotti naturali, senza conservanti, aromi o coloranti: le etichette delle sue specialità riportano solo gli ingredienti necessari ad ogni ricetta perché chi legge deve sapere cosa sta mangiando e, al palato, deve distinguere l’integrità dei sapori. La direzione presa si traduce in un’offerta orientata a garantire la genuinità del prodotto e rispettosa dei tempi di una lavorazione realmente artigianale.



DOLCI SENZA CONFINI, DAL CUORE SICILIANO

Oggi, nella linea di prodotti Angelo Inglima, ci sono i Classici di Canicattì, come la Pasta Nuova, le Paste Ricce, le Delizie di Mandorle, le Specialità Croccanti, la Frutta Martorana, le Frolle Ripiene, ma anche le Specialità in Vasocottura, i Panettoni e l’Inglimotto.



I CLASSICI DI CANICATTÌ sono dolcetti principalmente a base di mandorle, ingrediente principe della pasticceria del Sud Italia. Nel laboratorio di Giovanni e Angelo Inglima le mandorle vengono ancora sbollentate e spellate manualmente, per preservare gli olii essenziali del seme, affinché il risultato finale sia impeccabile e la mandorla non perda la sua morbidezza. Da provare è la Pasta Nuova, un biscotto con un impasto di mandorle e all'interno una deliziosa e inusuale marmellata di zucchine verdi siciliane. La pasta nuova è un dolce siciliano che stupisce per la particolarità della sua farcitura.



Nella pasticceria Inglima, un prodotto tipicamente natalizio, intorno al quale stanno nascendo tante idee e nuovi progetti è il PANETTONE. Fondamentale è l’impasto a lenta lievitazione naturale con lievito madre; solo dopo 36 ore di paziente attesa viene lavorato e arricchito da prodotti a filiera corta di qualità e uova freschissime.

Il Panettone Tradizionale riprende la ricetta classica, ma l'utilizzo di frutti canditi e uva passa, maturati al sole dell’Isola, e la copertura di mandorle dolci e amare conferiscono al dolce un’anima siciliana.

Nel Panettone al Cioccolato, per dare un gusto più deciso e maggior personalità, viene aggiunto del cioccolato fondente al 70% all’impasto. Farcitura e decorazioni sono anch'esse realizzate con pregiato cioccolato fondente.

La scelta di caratterizzare il panettone sin dal suo impasto si apprezza anche nel Panettone al Pistacchio, dove la crema al pistacchio siciliano è già presente nella fase di lavorazione. La copertura è realizzata con deliziosa glassa di pistacchio e scaglie di pistacchi.

All’impasto tradizionale del Panettone al Caffè, viene aggiunto del caffè espresso con caramello e crema al whisky. La copertura è con glassa al cioccolato.



Nato dall’idea di destagionalizzare il panettone, l’INGLIMOTTO è una mattonella con un impasto analogo a quello del Panettone Inglima, ma, nella sua proposta più originale, viene farcito con marmellata di zucchine verdi siciliane, tipica di Canicattì, pistacchi e agrumi. Un dolce da tagliare a fette, ideale per la colazione o per accompagnare il momento del tè. L’Inglimotto è disponibile anche nelle referenze “albicocca” e “cioccolato”.

I cofanetti che contengono le specialità della Pasticceria Angelo Inglima sono un omaggio alla natura e alla generosa terra di Sicilia, rappresentata come una dea circondata da elementi tipici dell’iconografia isolana. Grazie a queste evocative illustrazioni, realizzate in esclusiva per il marchio, la bontà delle creazioni dolciarie Inglima si veste di bellezza e poesia