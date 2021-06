Un’estate speciale per Rovagnati e Rossopomodoro che continuano la partnership e partono con il botto con un concorso a cui potranno partecipare tutti i clienti!

Si rinnova la partnership tra la catena partenopea di pizzerie e ristoranti Rossopomodoro e Rovagnati, per una collaborazione all’insegna del Made in Italy.

Rossopomodoro ha presentato in questi giorni il nuovo menù primavera/estate e, tra i prodotti d’eccellenza delle pizze in menù, Rovagnati è un grande protagonista, sia nelle pizze classiche che nelle speciali, le famose “golose” che hanno tra gli ingredienti il famoso “Gran Biscotto”. La “Frù Frù”, una pizza a tre gusti, con provola affumicata e, in uscita dal forno, prosciutto cotto Gran Biscotto, rucola e provolone; la “Perlabianca” con crema di funghi e, in uscita dal forno, rucola, Gran Biscotto, perline di mozzarella alla panna, basilico e semi di sesamo tostato; e la “Gran Biscotto” estiva a base di crema di zucchine alla menta, provola affumicata e, in uscita dal forno, Gran Biscotto, ricotta di bufala, rucola, zeste di limone e cialde di grana.



Con Rovagnati da Rossopomodoro non solo si mangia bene…



Ma si può anche vincere!



Infatti Dal 28 giugno fino al 10 ottobre 2021 in tutti i Rossopomodoro è possibile partecipare al concorso “Scatta il Momento” e vincere tanti premi!



Ecco come partecipare:



• Entra in uno dei locali Rossopomodoro e ordina una delle pizze Rovagnati del menù.



• fotografa la pizza e pubblicala su Instagram con l’hashtag #scattailmomento accompagnato dalla dicitura “Autorizzo e partecipo” (il tuo profilo deve essere pubblico!)



• potrai vincere uno dei 3 iPhone 12 da 128 GB offerti come Maxi Premio!



In più, oltre al Maxi Premio, i clienti che conservano lo scontrino e inseriscono il codice univoco su www.winsmart.it/rovagnati possono anche partecipare a un instant win online (che permette una vittoria istantanea) di aggiudicarsi ogni giorno una Box di prodotti Rovagnati oppure Due pizze + 2 bibite valido per due persone in qualsiasi Rossopomodoro.



Gabriele Rusconi, Managing Director Rovagnati: La pandemia ci ha sicuramente messi tutti alla prova, modificando le abitudini di consumo e gli aspetti più personali del nostro vivere sociale. Molte attività economiche - e dunque anche molte famiglie - ne hanno sofferto enormemente, ma hanno anche avuto modo di “ripensare” al proprio modello di business e rafforzarlo ulteriormente.

La partnership con Rossopomodoro è per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio, perché dimostra come grandi eccellenze nell’ambito del FOOD possano sinergicamente lavorare per valorizzare l’offerta finale al nostro cliente, contribuendo concretamente alla ripresa delle attività economiche e commerciali del nostro Paese. Per questo abbiamo costruito insieme un nuovo Concorso che invita tutti a “tornare alla normalità”.



Roberto Colombo, AD Rossopomodoro: Continuiamo a costruire la qualità della nostra offerta menù affiancandoci a imprese italiane d’Eccellenza che offrono prodotti sicuri, sani, genuini e ovviamente ottimi per la preparazione dei nostri piatti e pizze. Con Rovagnati la partnership è diventata una amicizia solida e duratura, ed oggi, con grande simpatia e piacere, comunichiamo questa scelta commerciale ai nostri clienti non solo a tavola con il gusto del famoso Gran Biscotto ma anche con un concorso premiante. Un’operazione divertente che mira a ricostruire quell’ottimismo e quella voglia di normalità, soprattutto in vista dell’estate, di cui tutti - dopo questo duro anno - abbiamo bisogno!



Rovagnati



Rovagnati nasce dal talento imprenditoriale e dalla lungimiranza di Paolo Rovagnati che ha saputo trasformare l’attività del padre, cominciata nel secondo Dopoguerra, in un’industria alimentare moderna, che investe costantemente sulla qualità e l’innovazione. Con sede a Biassono (MB) e 6 siti produttivi in Brianza e nel Parmense, l’azienda conta filiali in Belgio, Francia, Germania e Stati Uniti, dove è in fase di realizzazione un nuovo impianto di produzione a Vineland, in New Jersey.



L’azienda offre lavoro a oltre mille persone nel mondo ed esporta in molti paesi europei ed extra europei come Francia, Belgio, Germania, Singapore, Hong Kong e Stati Uniti d’America. Il processo di internazionalizzazione e la strategia di crescita del brand sono supportati anche da operazioni di acquisizione, come quella dello storico marchio Berkel, icona mondiale delle affettatrici.



Rossopomodoro



Rossopomodoro è la più grande catena di pizzerie napoletane nel mondo. Da 22 anni mantiene questa leadership basando la sua filosofia su 3 importanti pilastri: la qualità delle materie prime, scelte da fornitori storici e d’eccellenza, la lavorazione artigianale affidata a pizzaiuoli e chef di scuola partenopea e il servizio impeccabile, fondato sulla rinomata accoglienza napoletana. L’esperienza di Rossopomodoro è riassunta nel suo claim “come un giorno a Napoli” che significa immergersi nella storia, nella cultura e nei sapori di Napoli in qualunque Rossopomodoro ci si trovi in Italia e nel mondo. Oggi, Rossopomodoro conta più di 100 ristoranti pizzerie, situati nei centri storici delle più importanti città italiane, Roma, Firenze, Milano, Bologna, Palermo, Bari, Torino, Genova, Venezia, Perugia…, in diverse località turistiche da Nord a Sud, così come nelle stazioni e aeroporti principali e in tantissimi Centri Commerciali dell’intero Paese. Oggi Rossopomodoro è il punto di riferimento della vera pizza e cucina napoletana, per almeno 10 milioni di clienti nel mondo.