Un gesto per te stesso e per il pianeta: 3 nuovi prodotti da inserire nella gift list di Natale firmati Waterdrop®

Waterdrop® accende lo spirito natalizio con tre nuovi prodotti che aiuteranno a sfuggire dal dramma dei regali: SNOW un’edizione limitata disponibile dal 14 novembre, nuovi gusti di microtea e accessori - disponibili sul sito dal 10 dicembre e le bottiglie dedicate ai più piccoli, già disponibili in prevendita sul sito. L’idratazione con Waterdrop dura tutto l’anno, anche durante le feste.

"Cosa le/gli compro?". “Ha già tutto! "Ma la verità è che: Non so cosa gli piace!”



Queste frasi diventano altisonanti e sempre più ricorrenti con l'avvicinarsi delle feste. Ma se diventassero un'occasione per offrire la possibilità di prendersi cura di sé stessi e del pianeta attraverso un regalo firmato Waterdrop®- Il brand che mette l'idratazione al centro della sua azione, proponendo tre nuovi prodotti adatti a tutte le età?



SNOW Limited Edition, l'eleganza è nei dettagli



Una bottiglia di vetro da 600 ml decorata con delicati fiocchi di neve.



I sapori di mirtillo, mora e mela accompagnano il periodo festivo, ma non solo. Questo nuovo gusto di microdrink può essere gustato in 400-600ml di acqua fresca e sarà disponibile in edizione limitata dal 14 novembre 2021.



Set bottiglia + microdrinks (2 scatole): 36,90€



Bottiglia: 31,90€



Microdrink (scatola di 12 microdrinks): 8,90€



Una nuova proposta di microtea: una bevanda calda da avere sempre con sé



Microtea by Waterdrop® è un piccolo cubetto a base di estratti naturali di frutta e piante, da scogliere in acqua calda. Un ibrido tra tè e infusi, il microtem Waterdrop rappresenta la promessa di una coccola calda e confortante per accompagnare i mesi più freddi dell'anno. Il 10 dicembre 2021, Waterdrop® lancerà due nuovi gusti (GOLDEN ASSAM : tè nero e miele, GREEN OASIS: tè verde & lemon grass), insieme a tazze e tazze da viaggio ridisegnate disponibili in 400ml, 600ml e 1l.



Microtea (scatola da 12): 7,90€



Tazze: da 29,90€



Le bottiglie a forma di animaletti: una collezione per i più piccoli



Tilly, Roxy, Budy, Rico e Freddy non sono nomi di bambini che giocano tra le foglie d'autunno, ma dei loro nuovi compagni di gioco - le nuove bottiglie per bambini firmate Waterdrop®.



Le nuove bottiglie per bambini aiutano i nostri piccoli a bere a sufficienza in modo giocoso e divertente. Le bottiglie in acciaio inossidabile composte da 4 parti distinte, possono essere facilmente smontate e pulite singolarmente. Grazie ad una speciale valvola, la bottiglia è a tenuta stagna. Sia per sfogliare libri che per saltare nelle pozzanghere, Buddy, Tilly e i loro amici sono pronti a qualsiasi avventura.



Disponibile per il pre-ordine su waterdrop.com - €29,90



A proposito di Waterdrop®



"La nostra missione è quella di incoraggiare a bere più acqua in modo da poter vivere una vita più sana, più lunga e più sostenibile", dice Martin Murray, fondatore e CEO di Waterdrop®.



Fondata nel 2017 in Austria, Waterdrop® sta rivoluzionando l'industria delle bevande con il primo "microdrink" al mondo: un minuscolo cubetto a base di estratti naturali di frutta e piante, arricchito di vitamine e senza zucchero. Quando viene sciolto in acqua - di rubinetto o filtrata - il risultato è una bevanda unica e fruttata.



La missione di Waterdrop® è semplice: far bere più acqua e farlo in modo più sostenibile. Per raggiungere i suoi obiettivi, Waterdrop® riduce significativamente l'uso della plastica e le emissioni di C02. Il risparmio del 98% di plastica rispetto alle tradizionali bevande in bottiglia si ottiene grazie all'imballaggio individuale riciclabile di ogni cubetto: la plastica contenuta in un singolo tappo di una bottiglia classica equivale a 10 microdrinks. L'uso dell'alluminio e del PVC non è previsto nei prodotti Waterdrop®.



Dopo solo 4 anni dalla sua fondazione, l'azienda ha superato il traguardo di 1 milione di consumatori e oggi conta oltre 150 dipendenti e più di 10 negozi in tutto il mondo. I suoi prodotti sono attualmente venduti in Europa e negli Stati Uniti.