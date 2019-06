Un grande appuntamento con il FreeStyle Reining divertimento assicurato

Sabato 8 giugno a partire dalle 20,30 le gare di FreeStyle Reining regaleranno una splendida occasione di divertimento. Cavalli e Cavalieri eseguiranno le manovre in un percorso veloce e di precisione impreziosito da coreografie e musica.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno, presso La Peschiera Q. H. di Frazione Molliette di Caluso (TO), una tappa veramente particolare del Campionato Regionale di Reining che prevede, oltre alle normali gare di tappa, uno spettacolare appuntamento con il FreeStyle Reining che si svolgerà nella serata di sabato 8 con inizio alle ore 20,30.



L’ evento è organizzato da APCR (Associazione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta cavallo da Reining), in collaborazione con IRHA (Italian Reining Horses Association) e con FISE (Federazione Italiana Sport Equestri).



Il Reining Freestyle, in USA molto seguito e con molti cultori di altissimo livello, è una specialità che coniuga un pattern (percorso) di Reining in cui occorre svolgere tutte le manovre che lo compongono, abbinandolo ad una coreografia a tema e, ovviamente, ad una base musicale. Insomma , un vero e proprio spettacolo che, purtroppo, in Italia, non ha ancora avuto il suo giusto rilievo .



Essendo il Reining una disciplina in cui prevalgono velocità e precisione, sarà sicuramente entusiasmante vedere le esibizioni di cavalli e cavalieri nell'interpretazione di vari personaggi in Peschiera e, tra gli addetti ai lavori, l’attesa cresce perché la preparazione delle esibizioni è assolutamente top-secret!



Le gare si svolgono seguendo percorsi (pattern) stabiliti di gara in gara che presentano, in varie frequenze, i movimenti di base: Spin che sono rotazioni di 360 facendo perno sulle zampe posteriori, Cerchi di varia ampiezza eseguiti a diverse andature, Cambi di galoppo, Back (retromarce) e Rollback (dietrofront al galoppo) fino ad eseguire uno spettacolare arresto chiamato sliding stop in cui il cavallo si deve fermare di colpo bloccando gli arti posteriori mentre continua a muovere gli anteriori.



Il Reining è una disciplina dell’equitazione americana che si basa sulla perfezione dei movimenti compiuti in velocità ed è proprio per questo che per ottenere ottimi risultati è necessaria una perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere.



Durante l’esecuzione del percorso solo pochissimi elementi vengono eseguiti al passo poi, la maggior parte della prestazione, è segnata dalla velocità di esecuzione che prevede andature al galoppo, giravolte veloci, stop improvvisi e cambiamenti di senso di marcia di 180 gradi fino ad arrivare al movimento clou: lo spettacolare sliding stop in cui il cavallo deve fermarsi in brevissimo spazio bloccando i posteriori.



Nato sulla base dei movimenti che il cow-boy ed il suo cavallo dovevano eseguire per radunare e guidare la mandria, agli inizi era una sfida tra mandriani per decretare chi tra loro fosse il migliore poi, negli anni a seguire, ha assunto una connotazione sempre più elegante e raffinata fino ad assurgere meritatamente alla qualifica di sport equestre.

In questo sport, il cavallo è assolutamente protagonista e le razze più presenti sono i Quarter Horse, i Paint Horse e gli Apaloosa.



Le regole che i binomi devono rispettare in gara sono codificate da federazioni internazionali e nazionali ed i punteggi che il giudice assegna possono essere di merito, andandosi ad aggiungere al punteggio di 70 base di partenza o di demerito e, in questo caso, i punti o loro parti vengono sottratti dando al risultato finale la possibilità di rispecchiare l’esatto andamento della resa in gara di cavallo e cavaliere.



Il verdetto del giudice di gara è inappellabile ma, negli ultimi anni le gare vengono video registrate e, nel caso di dubbi, il giudice arbitro può fare ricorso alla visione filmato.

Anche se il verdetto è inappellabile, al pubblico è permesso di sottolineare con il fatidico ‘Yeah!’ i momenti salienti della gara e di applaudire, a fine prestazione, il binomio che gli ha dato più sensazioni favorevoli.



Alla Peschiera Quarter Horses, l’arena in cui si svolgono le gare è dotata di comodi sedili che permettono un’ottima visuale, l’ingresso è gratuito e lo spettacolo assicurato.