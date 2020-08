Un matrimonio da fiaba, celebrato in un’atmosfera incantata e ricca di fascino

Nozze da favola: atmosfera luxury e dettagli ricercati, se sogni una festa di nozze da vera principessa, il Grand Hotel Imperial di Levico Terme (TN) la organizza per te

Ogni sposa è bellissima, e unica. Sogni, desideri, idee speciali per come rendere perfetto il proprio giorno da protagonista accompagnano la fidanzata lungo il percorso dei preparativi per la data del matrimonio. Si, perché generalmente è la sposa – magari insieme alla mamma e alle amiche più fidate – a organizzare nei dettagli tutto in modo che sia perfetto.



Se nella tua fantasia in abito bianco ti vedi come una principessa, e le fiabe ti hanno fatto sognare ad occhi aperti fin da bambina, Grand Hotel Imperial di Levico Terme (TN) è senza dubbio la location ideale dove allestire la tua (vostra) festa di nozze. Un palazzo che sembra un castello, e che ha ospitato per le vacanze niente meno che Sissi, l’Imperatrice d’Austria insieme al suo Franz (che grande storia d’amore!) è il luogo perfetto per iniziare il percorso di vita con il tuo sposo.



Il magnifico parco che lo circonda, con innumerevoli specie botaniche provenienti da ogni angolo del mondo, offre scorci bellissimi per realizzare un servizio fotografico da sogno, e le ampie sale possono accogliere fino a 250 persone per un banchetto raffinato. La scelta del menu varia a seconda dei gusti degli sposi: si possono scegliere proposte del territorio o piatti insoliti, con variazioni e soluzioni anche vegan. Lo chef serve con fantasia e inventiva pietanze originali, seguendo le vostre preferenze, con stile impeccabile.



Per gli sposi viene messa a disposizione la Suite Sissi, la più suggestiva del Grand Hotel Imperial, per la prima notte di nozze, e altre magnifiche suite possono essere riservate per gli ospiti. La mattina dopo si può gustare una sontuosa colazione in camera e avere l’uso esclusivo per alcune ore della piscina e della Spa. Non resta che provare il vestito e iniziare a sognare… i sogni son desideri, e a Grand Hotel Imperial si realizzano.



Per informazioni

Grand Hotel Imperial Levico Terme

Via Silva Domini 1

38056 Levico Terme (TN)

Tel. +39 0461 700512

info@hotel-imperial-levico.com