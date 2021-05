Un mese in più per presentare la domanda per il reddito di emergenza

Il termine ultime ora è fissato al 31 maggio

Ci sarà un mese in più per presentare la domanda del Reddito di emergenza. Il termine ultime ora è fissato al 31 maggio. Lo ha comunicato l’INPS con un comunicato stampa vista la necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza. Dal link www.rem2021.it è possibile inserire i dati per la domanda di REm 2021, direttamente da casa e in totale sicurezza, privacy compresa. Per presentare la domanda basterà avere a portata di mano codice fiscale, foto documento di identità valido e rispondere alle domande del modulo online.



Dopo aver controllato i dati e la documentazione fornita il Patronato ACLI procederà all’invio della domanda REm2021.



Una volta inviata in via telematica, l’INPS provvederà a comunicare direttamente al cittadino l’esito della domanda.



Per ogni dubbio o necessità ci si può rivolgere ad uno degli sportelli del Patronato Acli presenti in tutta la Regione Marche.