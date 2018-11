“Un Mondo Libero dalla Droga” partecipa a Lucca Comics

I volontari dell’associazione, in occasione della manifestazione internazionale Lucca Comics, distribuiranno materiale informativo sulle droghe dal loro gazebo sulla cinta muraria.

Lo scopo di “Un Mondo Libero dalla Droga” è quello di raggiungere i giovani con le informazioni corrette riguardo la droga, prima che gli spacciatori li convincano a farne uso. Alla kermesse internazionale Lucca Comics (31 ottobre – 4 novembre 2018), dedicata al fumetto, all’animazione e ai videogames, saranno presenti centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo.

I volontari di “Un Mondo Libero dalla Droga”, sostenuti dalla Chiesa di Scientology, parteciparanno alla manifestazione con un gazebo sulla cinta muraria di Lucca, che si troverà nel tratto tra il Baluardo della Libertà e il Baluardo San Salvatore (nei pressi di Porta Elisa, la porta orientale di Lucca). Al gazebo i volontari esporranno i materiali informativi denominati “La Verità sulla Droga”: opuscoli, video, cartelline per gli insegnanti. Sono i materiali che i volontari usano nelle scuole della Toscana quando vengono chiamati a tenere lezioni informative sulla droga agli studenti di elementari, medie e superiori.

Tutti gli opuscoli sono consultabili anche sul sito it.drugfreeworld.org

La Chiesa di Scientology, fin dalla sua fondazione negli anni ’50 del secolo scorso, ha subito riconosciuto che la droga e l’alcol fossero una delle principali cause della spirale discendente che sta portando il pianeta alla degradazione. Il suo fondatore, L. Ron Hubbard, ha spesso condannato l’uso di droga nei suoi scritti, spiegando in dettaglio quali siano gli effetti invariabilmente negativi sul corpo e sulla mente degli individui.

“L'arma più efficace nella guerra contro la droga è l'educazione.” L. Ron Hubbard