Un nuovo libro di itinerari in bici a Pordenone

Un libro per conoscere ed esplorare le bellezze delle valli pordenonesi. Federica Canton, alla sua prima pubblicazione letteraria è ambassador di PromoTurismo FVG ma soprattutto un instancabile avventuriera.

Federica è da sempre uno spirito libero, attratta dalla natura e legata profondamente alla sua terra che ama condividere e raccontare. Autore di numerosi articoli e guide dedicate allo sport e all’attività outdoor che si praticare in Friuli Venezia Giulia Federica ha deciso di raccontare tutte le bellezze della sua provincia in un libro: Itinerari in bici nel Pordenonese.



Venti itinerari per mountain bike e gravel che si snodano tra vette, valli e sterrati pensati per regalare al ciclista emozioni uniche e vere. Un viaggio lungo tutta la provincia pordenonese dalle cime di Piancavallo alle chiare e verdi acque di Barcis. Dalla natura della Val Tramontina ai luoghi della memoria legati alla tragedia del Vajont. Itinerari pensati e studiati per offrire a tutti la possibilità di conoscere queste zone incontaminate. Ogni percorso è ben descritto con chiara indicazione dei livelli di difficoltà e consigli pratici.



Che la bici sia muscolare o elettrica il libro “Itinerari in bici nel Pordenonese” è il giusto compagno di viaggio per scoprire questi luoghi selvaggi ed incontaminati.