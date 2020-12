Un nuovo orgoglio, un altro grande traguardo: Vert de Vertes di Frantoio Bonamini premiato dalla Guida di Flos Olei 2021

Anche quest’anno in Frantoio Bonamini si festeggia un grande traguardo! Il nostro ultimo olio nato, il Vert de Vertes, si è fatto notare tra gli oli extravergini di oliva presenti nella Guida Flos Olei 2021.

Il “Concorso Internazionale FLOS OLEI” si pone l’obiettivo di valorizzare la qualità dell’olio extravergine di oliva a livello internazionale, premiandone i prodotti migliori, diffondendone la conoscenza e contribuendo così a una sua corretta commercializzazione.



Flos Olei 2021, vero e proprio viaggio intorno al mondo dell’extravergine di qualità, oggi giunge alla sua dodicesima edizione ed è considerato la più importante pubblicazione di settore a livello globale. Una sorta di Atlante Olivicolo in doppia lingua, italiano-inglese e italiano-cinese, che recensisce ben 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per un totale di 54 Paesi.



In questo contesto ricco di competizione e validi concorrenti da tutto il mondo, il nostro Vert de Vertes si è posizionato tra le sei aziende qualitativamente migliori, raggiungendo l’ambito ed esclusivo risultato del punteggio di 100/100, che ne decreta l’ingresso nella Hall of Fame degli Oli Extravergini di oliva.



Negli ultimi anni avevamo già avuto l’onore di ricevere il premio per Miglior Olio Extra Vergine d’Oliva D.O.P. Fruttato Leggero del Mondo (dal 2011 al 2016) e per il Veneto Valpolicella D.O.P. (dal 2017 al 2020), aggiudicandoci, con quest’ultimo, l’ingresso nella hall of fame di Flos Olei 2020.



Ma è ancor più un orgoglio riceverlo, quest’anno, per il nostro Vert de Vertes, un prodotto nuovo, su cui abbiamo puntato molto e per il quale abbiamo accolto una sfida particolare nell’ambito della coltura degli olivi, poiché realizzato esclusivamente con olive verdi.



Ecco la scheda tecnica dell’olio vincitore:



Vert de Vertes



Olio prodotto esclusivamente con una selezione di olive verdi.



Varietà: Peranzana e Frantoio



Zona di produzione delle olive: provincia di Verona e/o nelle migliori aree di vocazione olivicola



Epoca di produzione: fine Ottobre



Modalità di spremitura: a freddo con impianto continuo



Acidità: max 0,2%



Colore: verde smeraldo



Sapore: fragrante di foglia e frutta fresca, dal sapore aromatico e deciso



Consigli d'uso: sulla bruschetta, ma anche sulla carne rossa alla griglia e sull’insalata.