Un nuovo portale web per le Farmacie Comunali di Arezzo

Un nuovo portale per le Farmacie Comunali di Arezzo. Il gruppo sta attraversando una fase di modernizzazione e di digitalizzazione che ha trovato espressione anche sul web attraverso la realizzazione di un sito che rappresenterà una vetrina dove trovare tutte le informazioni utili al cittadino relative alle otto farmacie di città e frazioni. Una dettagliata sezione è stata rivolta ai tanti servizi per la salute e il benessere che, nel corso degli anni, sono cresciuti, si sono diversificati e hanno affiancato la tradizionale dispensazione dei medicinali, permettendo di svolgere analisi e di ottenere risposte in tempi rapidi. Dall’elettrocardiogramma alla misurazione della pressione, dall’holter cardiaco all’holter pressorio, dall’autoanalisi del sangue al Cup: sul nuovo www.farmaciecomunaliarezzo.it sarà possibile trovare una guida su dove trovarli e come prenotarli. Rivolta agli utenti è anche la pagina sulla carta-fedeltà che, già sottoscritta da dodicimila aretini, terrà aggiornati sulle novità del catalogo premi e fornirà la possibilità di conoscere in tempo reale il proprio saldo dei punti.



Il sito rappresenterà anche uno strumento per conoscere dettagliatamente le Farmacie Comunali di Arezzo, con un percorso dal passato ad oggi in cui vengono raccontate la mission e l’identità. Aneddoti e curiosità, ad esempio, sono contenute in una curiosa cronistoria che parte dall’avvio dell’attività nel 1963 presso palazzo Sacchi in via Vittorio Veneto con regolamento approvato dal Comune di Arezzo che ne indicava tre priorità: “la somministrazione dei medicinali agli assistiti nell’elenco dei poveri; la somministrazione dei medicinali per conto di altri enti ed istituti cittadini aventi finalità di assistenza; la vendita al pubblico dei medicinali e degli articoli di usuale vendita nelle farmacie”.



In termini di trasparenza e di impatto sociale sul territorio, inoltre, è prevista una sezione rivolta a tematiche quali l’organizzazione, il personale e la selezione del personale, i bandi di gara e i contratti, i bilanci, le sovvenzioni, i sussidi e i contributi. Ulteriori pagine, infine, saranno interattive e multimediali con la galleria fotografica e con le news relative a novità, eventi e iniziative delle otto farmacie, a partire dagli aggiornamenti sulle campagne della “Settimana del Benessere” che propongono consulenze e sconti a tema con i vari periodi dell’anno. «Nell’ultimo anno - commenta il presidente Francesco Francini, - abbiamo investito sugli immobili per migliorare i servizi, gli ambienti e le funzionalità delle nostre farmacie. Questa modernizzazione doveva essere supportata da un parallelo investimento rivolto anche al web dove la maggior parte dei cittadini cerca e trova le informazioni utili sulle Farmacie Comunali di Arezzo».