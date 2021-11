Un oro e un argento regionali per i ragazzi della Ginnastica Petrarca

Un oro e un argento per i ragazzi della Ginnastica Petrarca al Campionato Individuale Regionale. La manifestazione di ginnastica artistica maschile ha vissuto la terza prova stagionale che, a Rosignano, ha impegnato giovani atleti di tutta la Toscana in un programma impegnativo e completo di esercizi tra corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio, parallele, sbarra e mini-trampolino. In questo campionato sono scesi in pedana anche quattro ginnasti aretini che, nella categoria Allievi 2^ Fascia, hanno ben figurato e sono riusciti a occupare quattro dei primi sette posti, monopolizzando i due gradini più alti del podio con Alecsandru Gigi Musguciu e Daniel Rossi.

Un oro e un argento per i ragazzi della Ginnastica Petrarca al Campionato Individuale Regionale. La manifestazione di ginnastica artistica maschile ha vissuto la terza prova stagionale che, a Rosignano, ha impegnato giovani atleti di tutta la Toscana in un programma impegnativo e completo di esercizi tra corpo libero, cavallo con maniglie, volteggio, parallele, sbarra e mini-trampolino. In questo campionato sono scesi in pedana anche quattro ginnasti aretini che, impegnati nella categoria Allievi 2^ Fascia e accompagnati dal tecnico Alessandro Sadocchi, hanno ben figurato e sono riusciti a occupare quattro dei primi sette posti, monopolizzando i due gradini più alti del podio. Il miglior piazzamento porta la firma di Alecsandru Gigi Musguciu che ha meritato l’oro, mentre alle sue spalle si è piazzato Daniel Rossi che si è messo al collo l’argento; a completare la squadra, infine, erano presenti Tommaso Stocchi che si è piazzato sesto e Lorenzo Meli Baldocchino che ha chiuso al settimo posto.

La Ginnastica Petrarca, nel frattempo, ha gareggiato anche con quattro ragazze della sezione di ginnastica ritmica nella terza tappa del Campionato Individuale Regionale Silver di Ponsacco, con una prova che ha previsto l’esecuzione di una coppia di esercizi che sono stati valutati dalla giuria per stabilire la classifica finale. Un ottavo posto è stato raggiunto da Silvia Magnanini nella categoria Senior1 per le sue esibizioni a fune e clavette, poi Rebecca Serafieri ha terminato al nono posto tra le Allieve 4^ Fascia a corpo libero e cerchio, Sara Massai al dodicesimo posto tra le Junior1 a palla e clavette, e Sara Tanti al tredicesimo posto tra le Allieve 4^ Fascia a cerchio e clavette. La stagione della ritmica della Ginnastica Petrarca si appresta ora a vivere una delle tappe più attese: sabato 6 e domenica 7 novembre è in programma a Foligno la finale dei Campionati Italiani di Specialità dove andranno alla ricerca del tricolore Anna Batistini con palla e clavette, Elena Petruccioli con il cerchio, Margherita Marzorati con le clavette e Alice Parisi con la fune.