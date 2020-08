Un romantico Settembre: destinazioni da vivere in coppia nel mese più dolce dell’estate

Prolungare la piacevolezza delle vacanze con un soggiorno di coppia, passato il turbinio delle ferie d’agosto, in un clima disteso e rilassato. Il regalo che ci fa settembre, con le sue giornate splendide e l’atmosfera che si tinge di romanticismo. Vediamo qualche destinazione perfetta per momenti da condividere con chi si ama.

Grand Hotel Imperial – Levico Terme (TN)



Il soggiorno al Grand Hotel Imperial è di per sé un viaggio in un’incantata atmosfera d’altri tempi, che diventa ancora più magica scegliendo la proposta “Solo per noi due”. Si soggiorna per due notti nella Suite Sissi, la più asburgica e spaziosa delle sontuose stanze, dove vi aspetta un piccolo regalo di benvenuto. La prima colazione viene servita in camera, proprio come piaceva anche all’imperatrice: una coccola in più per iniziare al meglio la giornata di vacanza. La cena, preparata con grande amore dallo chef filosofo Dennis Franch, viene invece servita nella raffinatissima saletta privata, da sempre prediletta dai nobili alla ricerca di intimità. Il weekend speciale include l’utilizzo della Spa del Grand Hotel Imperial in esclusiva, da riservare secondo gli orari che si preferiscono, lasciandosi cullare dal piacere di sauna, bagno turco, jacuzzi solo per voi. Il costo del pacchetto proposto da Grand Hotel Imperial Levico è di 337 euro a persona. www.hotel-imperial-levico.com



Relais Palazzo Zaccaria – Matino (LE)



Un autentico nido. Un luogo unico, ricavato dall’accurato restauro che ha ridato vita ad un antico spazio di un palazzo nobiliare, questo è Relais Palazzo Zaccaria di Matino (LE), vero cuore del Salento. L’idea più romantica per vivere una fuga a due e condividere emozioni che vanno oltre quelle di una semplice vacanza. Relais Palazzo Zaccaria innanzitutto è riservato in esclusiva per voi: si tratta di un ambiente open space ristrutturato nei minimi dettagli, e nel rispetto dei principi della bioarchitettura. La raffinata alcova, dove scambiare promesse con il vostro amore, è separata elegantemente dalla zona giorno e in un’accogliente zona interrata è stata realizzata una elegante zona relax con jacuzzi, total white in calce naturale dove riconnettersi con se stessi: una vera e propria Personal Spa! La proposta di Relais Palazzo Zaccaria prevede pernottamento nella dimora con a disposizione accappatoio e ciabatte, bottiglia di prosecco con frutta fresca e prima colazione con prelibatezze calde. Un servizio esclusivo, perché siete gli unici ospiti della struttura! Sono incluse tisane rilassanti e un massaggio di coppia da 50 minuti, oltre naturalmente il libero accesso alla romantica grotta tutta per voi. A richiesta è possibile avere anche uno chef personale che vi prepara manicaretti a scelta, spaziando dalla cucina tradizionale ad afrodisiaci piatti di sushi. E se avete voglia di un romantico giro fuori stagione nel Salento il centro di Matino si trova a 40 minuti dal capoluogo Lecce, a 30 dalla splendida cittadina di Nardò e a 20 da Gallipoli. Informazioni e prezzo su richiesta. www.relaispalazzozaccaria.it



Borgo San Gaetano – Bernalda (MT)



A Metaponto, frazione di Bernalda (MT), si trovano i resti di uno dei pochissimi templi ionici di cui si ha testimonianza in Italia (sono solo 5), ed è proprio dedicato alla dea dell’amore, della fertilità e della bellezza: Afrodite. Risale al 470 a.C. circa, ed è una meta speciale da visitare con la propria dolce metà. Il mare di Metaponto è inoltre Bandiera Blu, per un tuffo in due quando la spiaggia è deserta… E per rendere il tutto ancora più speciale si soggiorna a Borgo San Gaetano, dimore di charme situate nel centro storico di Bernalda (MT). Alle coppie che riservano una suite o una junior suite, splendidamente collocate nei Casalini o nelle accoglienti Dimore su due livelli del Borgo, viene riservato un trattamento speciale, con biglietto d’ingresso per due persone al Parco Archeologico e upgrade in caso di disponibilità. Il prezzo per il soggiorno parte da 100 euro per due persone a notte, con la prima colazione inclusa. www.borgosangaetano.com



Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo – Marsala (TP)



Sulla costa occidentale della Sicilia sorge il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort. Siamo a Marsala, in provincia di Trapani, evocativo luogo di vini, commerci e antiche civiltà che qui si sono succedute disegnando una storia millenaria. Il resort, che si fregia delle 5 stelle, occupa una dimora nobiliare settecentesca ed è ancora oggi gestito dai discendenti della famiglia Oneto, che qui praticano “la nobile arte dell’ospitalità” portandola a livelli di eccellenza. Il baglio, costruzione fortificata tipica delle tenute agricole, è circondato da vigneti e uliveti, ancora oggi le sue terre producono vini ed olio extra vergine di oliva come da antica tradizione di famiglia. Poggiato su una dolce collina, a soli 8 km da un mare cristallino con spiaggia di sabbia, vanta una posizione dominante che permette di godere del panorama più bello e più ricco della Sicilia Occidentale: i tramonti sul mare che si godono dalla piscina, dalle camere e dal parco pieno di rose variopinte, rimangono scolpiti nel cuore e hanno tutto il sapore di una promessa. Prezzi da 120 euro a notte per due persone in B&B. www.bagliooneto.it



Casa Arrigo Country House – Linguaglossa (CT)



Ci troviamo all’interno del Parco Naturale dell’Etna, immersi tra vigneti e uliveti, nella quiete più assoluta. Proprio qui sorge Casa Arrigo, country house con l’allure di un boutique hotel di charme. Solo 4 camere e 2 ampi appartamenti con cucina indipendente, ideali per riconnettersi con una dimensione fatta di ritmi slow e intenso contatto con la natura. La riconversione in country house nasce dalla sapiente ristrutturazione del casale storico della tenuta agricola, dove ancora oggi si producono vini e olio di altissima qualità. Ecco allora una serie di proposte green attraverso le quali scoprire questo territorio unico: dal trekking alla mountain bike e naturalmente percorsi enogastronomici per la scoperta di veri e propri tesori come vino, olio, pistacchi, miele e rinfrescanti granite. Che originariamente venivano prodotte proprio con la neve dell’Etna! Casa Arrigo è la scelta ideale per chi voglia trascorrere un soggiorno di puro relax, con il piacere di vivere ogni giorno l’avventura di immergersi nell’atmosfera quasi magica che dona la presenza del vulcano. Gli ospiti hanno a disposizione il centro benessere e il ristorante di Villa Neri, appena al di là della strada, o semplicemente godere di tutta la privacy che desiderano in questo piccolo nido da scoprire. Prezzi da 90 euro a notte per due persone in B&B. www.nerietna.com/casa-arrigo-country-house