Un salotto anche a Vienna, by Nùela

Venerdì 16 marzo 2018 alle ore 18:00, Manuela Peressutti ospiterà nel suo Atelier viennese Nùela, il Salotto dell’Eleganza e dell'Eccellenza, nato da un’idea di Massimo Lucidi, per parlare delle “sue” Muse, della sua nuova collezione e dei suoi nuovi progetti.

Manuela Peressutti, la stilista italiana proprietaria dell’Atelier Nùela di Vienna, ha deciso di aprire i suoi spazi di Prinz Eugen Strasse 6/2 all’esclusiva ed originale conversazione sullo stile ed il buon vivere, che si riconosce nel progetto culturale denominato “Salotto dell’Eleganza”, ideato dal giornalista economico Massimo Lucidi.



A partire dalle 18:00, quindi, Manuela Peressutti converserà con il moderatore, nonché ideatore dell’evento, Massimo Lucidi, e con tutti gli ospiti d’eccezione che saranno presenti, delle tre Muse che hanno ispirato tutto il suo percorso, definite tre icone di stile ed eleganza dei migliori salotti americani, ma anche europei. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Jaqueline Kennedy detta Jackie, e Grace Kelly.



In questa edizione del Salotto, la Peressutti coglierà l’occasione per presentare al pubblico la sua nuova collezione Primavera – Estate 2018, nata per celebrare il successo riscontrato in questo quinquennio appena concluso dall’approdo del suo brand a Vienna.



Una serata piena di sorprese quella di venerdì, che vedrà anche l’annuncio, da parte della stessa Peressutti, della nascita di Virum Elite by Nùela, il nuovo marchio nato dalla collaborazione tra il suo Brand e la prestigiosa sartoria napoletana, Virum.



A questo Salotto viennese, oltre alla partecipazione di numerose personalità, italiane ed austriache, esperte conoscitori di eleganza ed eccellenza, i cui nomi saranno svelati solo la sera stessa, direttamente da Palm Beach sarà collegato il Presidente del Premio Eccellenza Italiana, George G. Lombardi, il quale ha conferito il proprio patrocinio all’evento.



La serata si concluderà con le eccellenze enogastronomiche del ristorante Il Melograno della famiglia D'Atri, eccellenti gastronomi che da vari decenni rappresentano il meglio della cucina italiana da prima in Germania ed ora da diversi anni a Vienna, della cantina Toscana Cima Vini e da Caffè Illy Austria.





Atelier Nùela, Prinz Eugen Strasse 6/2 1040 – Wien