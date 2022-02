Un San Valentino aromatico e... molto pregiato!

Prendi per la gola chi ami e rendi speciale il tuo San Valentino grazie all'aceto balsamico di Modena delle Cesarine, le cuoche di casa più celebri d’Italia

San Valentino è alle porte e gli innamorati iniziano i preparativi. Ma chi l’ha detto che per trascorrere una serata indimenticabile bisogna andare a cena al ristorante? Il modo migliore per conquistare l’altra metà della propria mela è prenderla per la gola, dimostrando di avere preziose doti culinarie ai fornelli. E se così non fosse, arrivano in aiuto i prodotti firmati Cesarine, che racchiudono l’amore, la passione e la genuinità della cucina casalinga italiana, come l’aceto balsamico di Modena.



Preparare una cena romantica per San Valentino – magari a lume di candela – è uno dei gesti d’amore più romantico e certamente gustoso che si possa dedicare a qualcuno. Per farlo, come ci insegnano le ricette di Cesarina Elena Olivi, bastano dei buoni ingredienti e un pizzico di fantasia. L’amore, infatti, non dovrebbe mai essere troppo complicato.



Se quest’anno deciderete di trascorrere a casa la cena di San Valentino quindi non disperate. Prendete spunto dalle ricette di Cesarina Elena, impreziosite dall’aceto balsamico delle Cesarine, a cui si affida come se fosse fermentato nelle botti della sua Acetaia di famiglia.



“La mia vita – racconta Elena - è da sempre legata al mondo dall’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e ne ha sempre subito l’influenza. Mio padre, noto produttore e grande intenditore, alla mia nascita fece partire una serie di barili con il mio nome che, come tradizione vuole, ho portato in dote all’interno della mia famiglia e che da ormai più di 60 anni produce quello che più comunemente viene definito l’oro nero di Modena. Anche io e mio marito abbiamo voluto portare avanti la tradizione e alla nascita dei nostri figli e poi delle nipotine abbiamo fatto partire una serie di barili di aceto col loro nome.

Per noi poter usare il nostro aceto all’interno delle ricette è un vanto e non perdiamo occasione di proporlo ad amici e conoscenti per promuovere la sua storia e farne conoscere le caratteristiche e gli usi che se ne possono fare in cucina.

Quello che più mi sento di consigliare a tutti, per poterne apprezzare al meglio le caratteristiche organolettiche, è di utilizzare l’Aceto Balsamico Tradizione solo a completamento del piatto e mai in cottura, quasi come fosse del tartufo bianco.



L’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena va su tutto, dal dolce al salato, e ne bastano poche gocce per esaltare i sapori e i profumi di un piatto.”



Flan di spinaci con crema al parmigiano e gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena

Tempo di esecuzione: 1 ora



Difficoltà: media



Ingredienti per 8/10 flan:



70 gr di farina

50 gr di burro

500 gr di latte

60 gr di Parmigiano grattugiato

3 uova intere

50 gr di spinaci

Sale q.b.

Pepe q.b.

Noce moscata q.b.

Alcune gocce di aceto tradizionale di Modena DOP



Ingredienti per la Crema al Parmigiano:



200 gr di Parmigiano grattugiato

150 ml di panna liquida

1 tuorlo d’uovo



Procedimento:



Versate in un pentolino il latte e gli spinaci precedentemente lessati, asciugati e tritati; mescolate e scaldate il tutto.

Sciogliete il burro in un tegamino, unite la farina in una sola volta mescolando vigorosamente per evitare che si formino dei grumi, poi versate il latte con gli spinaci un po’ alla volta e aggiungete sale, pepe e noce moscata. Cuocete per circa 10 minuti mescolando per non fare attaccare il composto.

Rompete le uova in una ciotola e sbattetele con una frusta, poi unitele alla besciamella mescolando bene e da ultimo aggiungete il parmigiano.

Versate il composto negli stampini, possibilmente in silicone (molto comodi perché nonostante non debbano essere unti assicurano che il flan si stacchi bene dallo stampo).

Cuocete a bagnomaria nel forno a 180 gradi per circa 20/30 minuti.

Nel frattempo, mettete in un tegamino gli ingredienti per preparare la crema al Parmigiano e mescolate sul fuoco - non troppo forte - fino a che non si forma una crema.

Aspettate a capovolgere e servire i flan quando saranno freddi, per evitare che si rompano. Una volta impiattati, versate sopra ciascuno 2/3 cucchiai di crema al parmigiano e alcune gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.

I Flan possono essere preparati il giorno prima e poi scaldati (una volta tolti dagli stampini) nel forno o nel microonde e sono un’ottima idea sia come antipasto, che come contorno.



Risotto al Parmigiano con Aceto Balsamico Tradizionale di Modena



Tempo di esecuzione: 20 minuti



Difficoltà: facile



Ingredienti per 4 persone:



360 gr di riso

80 gr di burro

50 gr di cipolla

70 ml di vino bianco

Brodo di carne q.b.

70 gr di Parmigiano grattugiato

Alcune gocce di aceto tradizionale di Modena DOP



Procedimento:



Tritate finemente la cipolla e fatela appassire in una padella con metà del burro. Quando diventa trasparente, aggiungete il riso e fatelo tostare bene, poi sfumate con il vino bianco facendolo evaporare velocemente. Versate alcuni mestoli di brodo e portate alla cottura desiderata il riso, aggiungendo altro brodo poco per volta.

Quando il riso è cotto toglietelo dal fuoco e mantecate con il burro e il parmigiano.

Impiattate il risotto e versatevi sopra alcune gocce di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.



Arrosto di maiale all'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena



Tempo di esecuzione: 1 ora e 30 minuti



Difficoltà: facile



Ingredienti per 8/10 persone:



1 kg di lonza di maiale

200 gr di panna liquida

200 gr di brodo di carne

100 gr di Aceto Balsamico (IGP)

1 cipolla piccola (circa 70/80gr)

Olio q.b.

Burro q.b.

Parmigiano da pasto (invecchiato 12 mesi



Procedimento:



Mettete in una pentola l’olio, il burro, la cipolla tritata fine e l’arrosto e fatelo rosolare bene, rigirando la carne più volte.

Dopo di che adagiatelo in una pirofila da forno, aggiungete il brodo, la panna, l’aceto e un pizzico di sale. Cuocetelo nel forno a 180 gradi per circa 1 ora, tenendo coperta la pirofila, e capovolgete la carne a metà cottura.

Una volta cotto l’arrosto, fatelo raffreddare e tagliatelo a fette, alternando nel piatto di portata una fetta di arrosto con una fettina sottile di parmigiano. Per far restringere il sugo che si è formato nella pirofila, potete aggiungere un pizzico di farina e farlo scaldare sul fuoco lentamente. Versatelo sull’arrosto abbondantemente.

Scaldate l’arrosto nel forno per 15/20 minuti prima di servirlo a tavola.



