Un torneo di burraco di beneficenza per l’Associazione Kairos

Presso la sede della Polisportiva Spazio Stelle

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Polisportiva Spazio Stelle, Associazione commercianti e artigiani di Monsampolo e Stella nasce una iniziativa di beneficenza a favore dell’Associazione Kairos di Stella di Monsampolo.



Domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 15,30, presso la sede della Polisportiva Spazio Stelle in Piazza Bachelet 5, infatti, avrà luogo un torneo di burraco di beneficenza a favore dell’Associazione Kairos, associazione di volontari che mettono a disposizione il loro tempo per aiutare chi in questo momento si trova in difficoltà.



L’accreditamento delle coppie avrà luogo a partire dalle ore 15. Il torneo si svolgerà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese, per 4 smazzate.



L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età” dell’Asur Marche.



Per informazioni e chiarimenti e per le iscrizioni gli interessati sono pregati di rivolgersi al numero 3442229927.