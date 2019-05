Un torneo di burraco di beneficenza

A Monticelli in occasione delle festività parrocchiali

ASCOLI – In occasione della festa della Parrochia di San Simone e Guida domenica 26 maggio si svolgerà un torneo di burraco.

Si tratta dell’ottava edizione dell’iniziativa a cui quest’anno collabora l’U.S. Acli Marche settore burraco.

Si tratta di un torneo di beneficenza con quota di iscrizione fissata in euro 7 ed accreditamento delle coppie che prenderà il via alle ore 15.

La manifestazione si svolgerà con la formula dei 4 turni da 4 smazzate con movimento mitchell, si concluderà alle ore 20, a seguire premiazione e possibilità di cenare presso gli stand della sagra.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni si possono utilizzare i seguenti recapiti: Pietro (3396717863), Leonardo (3351494259), Pier Luigi (3357548616), don Giampiero (presso la parrocchia di Monticelli o ai seguenti recapiti: 3394825508 o 073646662).

Le iscrizioni dovranno arrivare entro il 25 maggio.