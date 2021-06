Un tuffo dove il mare è più blu

La Basilicata si conferma regina delle Bandiere Blu con cinque spiagge dove sventola il vessillo: scegli di soggiornare a Borgo San Gaetano di Bernalda (MT) per andare a scoprirle tutte

Voglia di mare? Scegli quello della Basilicata e potrai tuffarti in acque che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2021. Soggiornando a Borgo San Gaetano di Bernalda (MT), incantevole relais di charme a pochi chilometri da Metaponto, puoi partire ogni giorno alla scoperta di una delle spiagge dove sventola il vessillo che premia, ogni anno, qualità ambientale e turismo sostenibile. Eccellenza dei servizi e attenzione all’ambiente sono tra i principali parametri che vengono presi in considerazione, e per molte spiagge del territorio si tratta di una felice conferma. Tra i 5 i litorali lucani che il Programma Bandiera Blu, Eco-label Internazionale per la certificazione, ha inserito nella sua lista vicinissimi a Borgo San Gaetano sono il lido di Metaponto, il lido di Policoro, e il lido di Marina di Pisticci. Appena a mezz’ora di auto si trova il lido di Nova Siri, tutti affacciati sul Mar Jonio. Maratea, affacciata invece sul mar Tirreno, è la quinta perla, che può valere una gita!



Borgo San Gaetano ti aspetta per una vacanza di puro relax, con un’attenta accoglienza in tutta sicurezza nelle sue sette deliziose suite intime e dotate di ogni comfort, per un soggiorno in coppia e in famiglia. Qui il mare è splendido e i lidi non sono mai affollati, gli ospiti hanno la possibilità di prenotare anche servizi di spiaggia a Metaponto: l’estate si celebra con un tuffo dove l’acqua è più blu! il prezzo per il soggiorno a Borgo San Gaetano va da 90 a 150 euro per due persone a notte, con la prima – abbondante - colazione bernaldese inclusa.



Per informazioni

Borgo San Gaetano

Vico Corso Metaponto 25

Bernalda (MT)

Tel. +39 0835 1790014

Cell. +39 345 0343671

reception@borgosangaetano.com

www.borgosangaetano.com