Un viaggio in musica al Museo Bagatti Valsecchi: Primo concerto 28 ottobre ore 19 nel Salone d’Onore del Museo

Il Museo Bagatti Valsecchi in collaborazione con le Serate Musicali, l’Associazione Wagneriana e il Conservatorio di Milano presenta Un viaggio in musica. Con le più belle parole, tra danze, leggende e fantasia Quattro concerti dal 28 ottobre al 18 novembre 2021, ogni giovedì alle 19 nel Salone d’Onore del Museo. Primo appuntamento giovedì 28 ottobre ore 19 Tra leggenda e fantasia con Alberto Serrapiglio al clarinetto e Stefania Mormone al pianoforte

Dal 28 ottobre tornano i Giovedì musicali del Museo, realizzati in collaborazione con le Serate Musicali, l’Associazione Wagneriana e il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e a cura di Stelia Doz.



Il titolo della rassegna 2021 vuole proprio essere un invito a farsi trasportare dalla musica in un viaggio immaginario e reale allo stesso tempo che si arricchisce, in uno degli appuntamenti, anche di parole.



Ognuno dei quattro concerti racconta una storia in musica, partendo dal primo appuntamento il 28 ottobre in cui il clarinetto di Alberto Serrapiglio e il pianoforte di Stefania Mormone narrano di leggende e fantasie. Il 4 novembre è protagonista un trio che, con la voce di Lucia Minetti accompagnata dal pianoforte di Andrea Zani e dal violoncello di Martino Maina interpreta alcune delle più belle canzoni d’autore francesi e italiane. E ancora l’11 novembre il pianista Paolo Scafarella propone un viaggio tra Italia e Germania con brani di Beethoven, Stenhammar, Wagner e Ligeti. Infine il 18 novembre un concerto di danze a quattro mani, in cui i pianisti Lucio Cuomo e Fiorenza Bucciarelli si esibiscono nella prima esecuzione assoluta del Tango Sonata di Roberto Tagliamacco.



L’ultimo appuntamento del 18 novembre inoltre sarà arricchito da un aperitivo offerto da Cavit, sponsor di tutta l’iniziativa, con le bollicine Altemasi, firma prestigiosa del Trentodoc, lo spumante Metodo Classico trentino che nasce da ‘i masi più alti’.



Prima di ciascun concerto si esibiranno davanti al pubblico le giovani e talentuose promesse del Conservatorio.



PROGRAMMA



28 OTTOBRE ORE 19



Tra leggenda e fantasia



Alberto Serrapiglio, clarinetto; Stefania Mormone, pianoforte



Musiche di Robert Schumann: Phantasiestücke op. 73



Carlo Nielsen: Fantasy



Michele Mangani: Fantasy



Luigi Bassi: Fantasia da concerto su temi dal Rigoletto di Verdi



4 NOVEMBRE ORE 19



Con le più belle parole



Lucia Minetti Trio



Lucia Minetti, voce; Andrea Zani, pianoforte; Martino Maina, violoncello



De cara a la pared (Lhasa da Sela); Je ne sais pas dire je t’aime (Barbara); Ie te vurria vasà (V.Russo-E. Di Capua); Derradeira primavera (A.C. Jobim); Jardin d’hiver (B. Biolay-K. Ann); As rosas nao falam (Cartola); So look at me (F. Tini Brunozzi/ O. Del Barba); Anema e core (S. D’Esposito-T.Manlio); Chanson des vieux amants (J.Brel-G. Jouannest); Por toda minha vida (A.C.Jobim); Tourbillons de la vie (S. Rezvani)/ La vie s’envole (S. Rezvani); Sous la lune (Paris Combo); Apanhei-te Cavaquinho (E. Nazareth).



11 NOVEMBRE ORE 19



Tra Germania e Svezia



Paolo Scafarella, pianista



Musiche di Ludwig van Beethoven: Sonata Op. 81a n°26



Wilhelm Stenhammar: Tre piccoli pezzi



Wilhelm Stenhammar: Sonata n°4 in sol minore



Richard Wagner: Ein Albumblatt wwv 94

György Ligeti: Musica ricercata mov. 1,2,4,5,9



18 NOVEMBRE ORE 19



Danze



Lucio Cuomo e Fiorenza Bucciarelli, duo pianistico



Musiche di Hans Huber: Walzer für Pianoforte zu vier Handen op. 27, selezione



Edvard Grieg: Walses Caprices op. 37 N. 1 e N. 2



Roberto Tagliamacco: Dreaming; Tango-Sonata (2016) – prima esecuzione assoluta



Claude Debussy: Symphonie



INFO



Concerto ore 19



Ingresso al concerto: 10,00 euro



Riduzioni per Amici del Museo Bagatti Valsecchi, Associazione Serate Musicali, Studenti del Conservatorio, Associazione Wagneriana: 7,00



È obbligatoria la prenotazione sul sito www.museobagattivalsecchi.org