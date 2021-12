Un vinile solidale, le sei cover rock and roll di Velvet Media per Protection 4 Kids

Iniziativa natalizia per l’agenzia di marketing e vendita on line. I dipendenti cantano assieme le hit, dai Beatles ai Green Day. Ne esce “Rock and Roll Heroes”, un disco ad edizione limitata e la possibilità di comprare la musica (a fine benefici) on line. Il ceo, Bassel Bakdounes: “È il nostro modo di far qualcosa di utile per chi non avrà la nostra fortuna a Natale”

Un vinile, sei hit storiche e un fine benefico. Sta dentro questi elementi l’iniziativa natalizia di Velvet Media, agenzia di marketing e vendita on line veneta da 150 dipendenti, da quattro anni premiata dal Sole 24 Ore per i suoi ritmi di crescita. Un’agenzia che da sempre si è ispirata ai manga e al rock and roll per definire i propri valori e che adesso ha deciso di salire davvero sul palco, incidendo un vinile ad edizione limitata. Sono state infatti stampate solo 69 copie in vinile per una edizione raffinata e dal forte impatto grafico.

A cantare, sia da solisti che nei cori, tutte le voci dell’agenzia, giovani amanti della musica e tra di loro anche alcuni con esperienza in gruppi emergenti. La scelta delle sei canzoni non è stata facile, ne è uscita una lista di sei hit che rappresentano i valori dell’agenzia, il mood nell’affrontare le sfide e il background culturale da cui è nata Velvet Media. Sono stati scelti i Ramones con "Rock N'Roll High School", i Weezer con la loro cover degli Eurythmics "Sweet Dreams", i Beatles con "Let it be", i Green Day con "Good Riddance", David Bowie con "Heroes" e i My Chemical Romance con "I'm Not Okay".

La versione digitale dell’album “Rock and Roll Heroes” è ascoltabile su Spotify, Apple Music, Youtube Music e iTunes e accessibile tramite la landing page https://marketing.velvetmedia.it/vinile, dove peraltro è scaricabile anche un poster che unisce tutti i protagonisti del progetto e un video che racconta il back stage del progetto.

L’iniziativa ha un fine benefico. L’album si può infatti scaricare a 5,99 euro (0,99 euro la singola canzone) da itunes Store e da Amazon Music, il ricavato andrà integralmente in beneficenza per il progetto di Protection 4 Kids, un gruppo di volontarie che opera nella lotta contro la pedopornografia on line e per aiutare l’accoglienza dei profughi, recentemente si sono impegnate in una missione in Grecia.

Tra le voci registrate sul vinile c’è anche quella del titolare dell’agenzia, Bassel Bakdounes, che prima della carriera imprenditoriale aveva suonato in una band. “Siamo orgogliosi di presentare questo progetto di charity natalizio”, dichiara. “Tutti i nostri cantanti sono stati bravissimi e spero che questo sia uno dei ricordi più belli che porteremo con noi dell’esperienza vissuta in Velvet Media. Abbiamo scelto “democraticamente” alcune canzoni… vuoi perché “we don’t care about marketing”, vuoi perché siamo “heroes just for one day”, vuoi perché tendiamo a vivere di “sweet dreams”. È stata un’esperienza indelebile, speriamo possa far del bene ai progetti portati avanti da Protection for Kids”.





VELVET MEDIA Marketing management, vendita online e new media: sono questi gli ambiti nei quali l’agenzia di Castelfranco Veneto (nel Trevigiano) è ai vertici nazionali. Nata come casa editrice nel 2013, specializzatasi prima in couponing e poi come editore del sito internet Storie di Eccellenza e del magazine Genius, oggi Velvet è una holding che gestisce il marketing in outsourcing per conto di oltre mille aziende del Nord Italia grazie ad un organico di circa 150 persone in continua espansione. Per questo è stata premiata come una delle aziende col tasso più alto di crescita in Europa dal Financial Times e ha ottenuto lo stesso riconoscimento dal Sole 24 Ore nel triennio 2018/2020. Il core business è il coordinamento della comunicazione aziendale a tutti i livelli e la gestione della vendita online: dalla grafica ai video, dal posizionamento del brand allo sviluppo di siti di e-commerce, dalla gestione dei marketplace fino alla lead generation. Attorno alla galassia Velvet sono nate alcune divisioni parallele, che hanno sviluppato specializzazioni nel mondo dello sport (Velvet Sport), della moda (Velvet Fashion) e dell’internazionalizzazione con focus in particolare sulla Cina (Velvet International). Recentemente è stata aperta anche una filiale a Milano. Con sedi anche negli Stati Uniti a Denver, in Thailandia a Bangkok e negli Emirati Arabi a Dubai, Velvet è il partner ideale per qualunque azienda interessata a comunicare e vendere oltre confine. Velvet Media ospita nella propria sede aziendale un innovation hub, Next Heroes, che si occupa di incubare start up e di garantirne la sopravvivenza economica con le leve del marketing e il supporto di fondi di investimento. La storia di Velvet Media è raccontata nel libro “Marketing Heroes”, nel quale emerge lo stile aziendale basato su manga e rock and roll e scelte di welfare innovative come il manager della felicità per i dipendenti. Informazioni e contatti: www.velvetmedia.it.